Gleisdorf besiegelt den Abstieg des SC Kalsdorf mit einem knappen Heimsieg

Details Sonntag, 04. Juni 2023 16:08

Die Differenz von einem Treffer brachte Gleisdorf gegen den SC Kalsdorf den Dreier. Das Match endete mit 1:0. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den FC Gleisdorf 09. Der SC Kalsdorf muss sich hiermit aus der Regionalliga verabschieden.

Torlose erste Hälfte

Das Spiel nahm zunächst ein Übergewicht zu Gunsten der Hausherren an. Die Böcksteiner-Elf war klar am Drücker und konnten schon zu beginn einige Male gefährlich Richtung Strafraum vordringen. Mit der Zeit konnten sich die Gäste aber etwas stabilisieren. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Gleisdorf und den SC Copacabana Kalsdorf ohne Torerfolg in die Kabinen.

Später Führungstreffer für Gleisdorf

Nach Wiederbeginn waren die Gleisdorfer erneut stärker. Die Kugel fand aber nicht den Weg ins Eckige. In der 76. Minute konnte aber Christian Berger dann zum 1:0 treffen. Nach einem Corner lenkte Berger den Ball mit dem Kopf zur Führung für sein Team in die Maschen. Das war dann auch die Entscheidung. Die Gleisdorfer haderten am Ende etwas mit ihrer Chancenauswertung. Die Solarstädter hätten die Partie schon früher entscheiden können. Der Sieg ging am Ende aber völlig in Ordnung. Die Gäste können eine Runde vor Schluss den Weg ans rettende Ufer nicht mehr erreichen und müssen in die steirische Landesliga absteigen.

Während Gleisdorf am nächsten Mittwoch (19:00 Uhr) bei WSC HOGO Hertha gastiert, steht für den SC Kalsdorf zwei Tage später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit dem SAK Klagenfurt auf der Agenda.

Foto: RIPU

Regionalliga Mitte: FC Gleisdorf 09 – SC Copacabana Kalsdorf, 1:0 (0:0)

76 Christian Berger 1:0

