Tore am laufenden Band zwischen WAC und Bad Gleichenberg

Details Sonntag, 04. Juni 2023 16:25

Die RZ Pellets WAC Amateure und die Tus Bad Gleichenberg lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Ausgangslage sprach für Bad Gleichenberg, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

WAC Amateure liegen zur Pause vorne

Die Führung der WAC Amateure stellte Michael Brugger sicher. Der Angreifer traf vor 50 Zuschauern zum 1:0. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den das Heimteam für sich beanspruchte. Maximilian Scharfetter versenkte die Kugel zum 2:0 für die WAC A. (51.). Wenige Minuten später verkürzte die Tus Bad Gleichenberg auf 1:2 (53.). Michael Krenn traf zum 2:2 zugunsten von Bad Gleichenberg (62.). Durch ein Eigentor von Matteo Anzolin gelang der Tus Bad Gleichenberg das Führungstor. Den gebrauchten Tag der RZ Pellets WAC Amateure unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Florian Limmer durch eine Rote Karte (85.). In der Nachspielzeit (92.) gelang Bajram Syla der Anschlusstreffer für die WAC Amateure. Am Ende verbuchte Bad Gleichenberg gegen die WAC A. einen Sieg.

In der Schlussphase der Saison befinden sich die RZ Pellets WAC Amateure in der Tabelle über dem ominösen Strich. Für die WAC Amateure sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Bei der Tus Bad Gleichenberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 49 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (62). Kurz vor Saisonende steht Bad Gleichenberg mit 49 Punkten auf Platz fünf. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei der Tus Bad Gleichenberg. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sechs.

Am nächsten Freitag reisen die WAC Amateure zum DSV Leoben, zeitgleich empfängt Bad Gleichenberg die LASK Amateure OÖ.

Foto: RIPU

Regionalliga Mitte: RZ Pellets WAC Amateure – Tus Bad Gleichenberg, 3:4 (1:0)

92 Bajram Syla 3:4

76 Philipp Wendler 2:4

70 Eigentor durch Matteo Anzolin 2:3

62 Michael Krenn 2:2

53 Nico Zuerngast 2:1

51 Maximilian Scharfetter 2:0

6 Michael Brugger 1:0

