Erfolgreiche Aufholjagd von Hertha Wels gegen Gleisdorf

Details Mittwoch, 07. Juni 2023 22:06

Bereits am Mittwoch fand die letzte Begegnung der Regionalliga Mitte Saison 2022/23 für die Mannschaften von WSC Hertha Wels und FC Gleisdorf 09 statt. Nach einer Führung für Hertha stellte Gleisdorf nach 45 Minuten noch auf 1:3. In der zweiten Hälfte stellten die Welser dann aber ihre Stärken unter Beweis und siegten noch mit 5:3.

Gleisdorf führt plötzlich mit 3:1

Vor den Augen der 320 Zuschauer stellte Lukas Ried auf 1:0 für die favorisierten Hausherren. Danach unterliefen der Sulimani-Elf aber zunehmends Fehler in den eigenen Reihen. Nach 27 Minuten konnte Filip Smoljan eine Unachtsamkeit in der Welser Hintermannschaft ausnutzen und das Spiel ausgleichen. In der 32. Minute war der Turnaround seitens Gleisdorf dann perfekt. Erneut agierte Hertha Wels in der Defensive fehlerhaft und wieder war es Smoljan, der die Gunst der Stunde nutzte und die Partie für die Steirer drehen konnte. Der Dreifach-Schlag innerhalb weniger Minuten für die Böcksteiner-Elf gelang in der 34. Minute durch Marco Köfler. Diesmal unterlief Tormann Hertha-Tormann Fauland ein Missgeschick und Köfler stellte auf 1:3.

Hertha zündet Turbo und siegt

Wels-Coach Emin Sulimani dürfte die richtige Pausenansprache getätigt haben. Nur fünf Minuten nach Wiederbeginn erzielte Torjäger Lukas Ried seinen zweiten Treffer am heutigen Abend und konnte verkürzen. Die Oberösterreicher waren nun etwas mehr am Drücker und arbeiteten auf den Ausgleich hin. In der 49. Minute perfektionierte Roko Mislov eine Aktion in der Offensive und egalisierte somit nach kurzer Zeit in der zweiten Hälfte den Spielstand. Die Partie war nun sehr flott und unterhaltsam. Bojan Mustecic konnte in der 59. Spielminute die Partie für die Messestädter drehen und erzielte das 4:3. Mit dem 5:3 sicherte Ried WSC Hertha nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (76.). Der FC Gleisdorf 09 ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot WSC HOGO Hertha nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

WSC Hertha bewies in dieser Saison mit dem erreichten dritten Rang großes Potential. Für den Gang nach oben reichte es jedoch noch nicht. Dass WSC HOGO Hertha über eine funktionierende Offensivabteilung verfügt, zeigte sich auch beim letzten Aufritt des Fußballjahres. WSC Hertha erzielte insgesamt 63 Treffer. Zum Saisonende blickt WSC HOGO Hertha auf ein eindrucksvolles Abschneiden: 18 Siege, neun Unentschieden und lediglich drei Pleiten. WSC Hertha lehrt die Gegner schon lange das Fürchten. Zum Saisonabschluss ist WSC HOGO Hertha nun schon seit zwölf Spielen ungeschlagen.

Mit Rang zehn hat Gleisdorf am Ende der Spielzeit eine Position im unteren Mittelfeld inne. Während der FC Gleisdorf 09 an vorderster Front zu beeindrucken wusste und 49 Treffer markierte, klappte es in der Defensive weniger. 50 Gegentreffer musste Gleisdorf hinnehmen. Was für den FC Gleisdorf 09 bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Neun Siege und neun Remis stehen zwölf Pleiten gegenüber. Die letzten Auftritte von Gleisdorf waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Emin Sulimani (Trainer Hertha Wels): "Nach dem 1:0 für uns haben wir uns quasi drei Tore selbst geschossen. Der ein oder andere Eigenfehler begleitete uns schon die ganze Saison. Aber die zweite Halbzeit war dann umso besser. Wir haben an uns geglaubt und konnten zum Saisonschluss noch einen verdienten Sieg holen."

Foto: RIPU

Regionalliga Mitte: WSC HOGO Hertha – FC Gleisdorf 09, 5:3 (1:3)

76 Lukas Ried 5:3

58 Bojan Mustecic 4:3

55 Roko Mislov 3:3

50 Lukas Ried 2:3

33 Marco Koefler 1:3

32 Filip Smoljan 1:2

27 Filip Smoljan 1:1

16 Lukas Ried 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei