Mission completed! DSV Leoben schlägt WAC Amateure und sichert sich Aufstieg in die 2. Liga [Video]

Was für ein Saisonfinale! Der DSV Leoben empfing am Freitagabend in der 30. und letzten Runde der Regionalliga Mitte die WAC Amateure. Die Gastgeber mussten zumindest ein Remis holen, um aus eigener Kraft den Meistertitel einzufahren und in die 2. Liga aufzusteigen. Das sollte gelingen, allerdings war dafür ein ordentlicher Kraftakt notwendig, denn die Wolfsberger lieferten den Donawitzern einen echten Kampf. Über 5.000 Besucher ließen sich dieses Fußballfest nicht entgehen.

Wolfsberg schockt Leoben

Die Wolfsberger führten im ersten Durchgang nämlich mit 1:0. Dabei ist Leoben schon im ersten Durchgang das bessere Team, kann aber aus dem Übergewicht kein Kapital schlagen. Kurz vor dem Pausenpfiff ist es schließlich Tobias Strohler, der nach einem Freistoß den Kopf hinhält und zum 1:0 trifft - ein Schock für die Leobener - zu diesem Zeitpunkt ist man Zweiter, denn der LASK führt bei Gleichenberg deutlich.

Leoben dreht auf

Im zweiten Durchgang drehen die Leobener dann aber so richtig auf. Zunächst hat man Pech, als Thomas Hirschhofer nur die Latte trifft. Dann ist es aber so weit. Thomas Maier lässt einen Verteidiger danebenrutschen und schließt zum Ausgleich ab. Damit ist wieder alles offen und die Leobener bleiben am Drücker. Wolfsberg gibt aber nicht auf, sie geben weiter Gas, schenken den Gastgebern nichts. Die Wolfsberger werfen dann alles nach vorne. Man will hier offenbar den Leobenern die Suppe gehörig versalzen. Anstatt der eigenen Führung führen dann aber die Leobener. Nachdem der Goalie der Gäste zwei Mal stark pariert, ist Josip Eskinja mit dem Kopf zur Stelle und stellt auf 2:1. Damit haben die Leobener das Spiel gedreht. Damit ist man vorerst Meister. Wolfsberg wirft alles nach vorne. In der Nachspielzeit machen die Donawitzer schließlich den Deckel drauf. Michael Lema schließt einen Konter ab und sichert den Leobenern den für den Titel so wichtigen Sieg.

Leoben beendet die Saison damit mit 72 Punkten drei Punkte vor den LASK Amateuren OÖ auf Rang 1 und kehrt damit nach 14 Jahren in die 2. Liga zurück. LIGAPORTAL gratuliert!

