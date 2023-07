Ein Sieg der Moral! Erfolgreicher Saisonauftakt für den DSC in Allerheiligen

Details Freitag, 28. Juli 2023 23:27

Der SV Allerheiligen startete in seine 18. Saison in der Regionalliga Mitte in Folge. Rekord! In der ersten Runde griff Deutschlandsberg das Gallierdorf an. Nachdem die Gäste über weite Phasen des Spiels dominant waren, gingen die Hausherren in Führung. Die Gäste drehten aber noch den Spieß zu ihren Gunsten um. Alle Treffer fielen in der zweiten Halbzeit.

Deutschlandsberg optisch überlegen

Die Gäste begannen das Steirer-Derby sehr druckvoll. Schon nach wenigen Momenten verfehlte die Kugel das Allerheiligen-Gehäuse durch einen Kopfball von Lipp nach einem Eckball nur knapp. Die Deutschlandsberger machten in dieser Tonart weiter und kamen einige Male in den heimischen Strafraum. Die Meier-Elf fand aber nicht den erhofften Abschluss vor und es blieb nach 45 Minuten beim 0:0. Von Allerheiligen kam bis dato noch nicht viel.

Allerheiligen führt, DSC gewinnt

In der zweiten Hälfte gab es dann aber auch Tore. Das erste erzielten die Kocijan-Männer im Allerheiligen-Dress. In der DSC-Abwehr ereignete sich ein missglückter Rückpass. Rok Kronaveter witterte dadurch seine Chance und stellte mit dem ersten Versuch überhaupt für Allerheiligen in diesem Spiel auf 1:0. Bei strömendem Regen hatten die Hausherren sich jetzt einen wichtigen Vorteil auf dem heimischen Rasen erspielt. Die Gäste aus der Weststeiermark fighteten aber ungebremst weiter und zeigten auch in Rückstand liegend eine kollektive Leistung. Nach 71 Minuten fasste sich Danis Markovic aus ungefähr 25 Metern ein Herz und zog zum Distanzschuss ab. Der Ball landete im Gallier-Tor zum Ausgleich. Die Meier-Elf war nun am Drücker und wollte noch mehr. Die Schützlinge von Tomislav Kocijan versuchten hingegen, den Gleichstand zu verwalten. Die Gäste konnten dann die Partie noch umdrehen. 79 Minuten waren gespielt, der eingetauschte Predanic gab einen Schuss auf das Allerheiligen-Gehäuse ab. Keeper Hamer konnte parieren aber DSC-Stürmer Niko Tisaj stand goldrichtig und staubte zur Führung ab. In der Schlussphase sah Markovic nach einem Foulspiel noch Gelb/Rot, dies änderte aber nichts mehr am Ergebnis. So nahm der DSC drei Punkte mit nach Hause.

Philip Leitinger (Sportl. Leiter Deutschlandsberg): „Das war ein Sieg des Kollektivs. In Allerheiligen ist es immer sehr, sehr schwer zu spielen. Die Mannschaft war über weite Strecken klar überlegen. Wir gerieten dann aber durch einen Eigenfehler in Rückstand. Es war dann sehr schwierig, bei dem Regen zu spielen. Wir kämpften aber bis zum Ende und holten uns den verdienten Sieg.“

Regionalliga Mitte: ASV Allerheiligen – DSC Wonisch Installationen, 1:2 (0:0)

81 Niko Tisaj 1:2

71 Danis Markovic 1:1

57 Rok Kronaveter 1:0

Foto: Gerhard Neumayer

