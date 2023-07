Glücklicher Sieger: Bad Gleichenberg dreht Spiel gegen Aufsteiger Wallern/St. Marienkirchen

Details Samstag, 29. Juli 2023 06:45

Der TUS Bad Gleichenberg empfing am Freitagabend in der ersten Runde der Regionalliga Mitte auf Wallern/St. Marienkirchen. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel gegen den Aufsteiger, taten sich aber mehr als schwer. Man lag sogar zurück, konnte mit Glück am Ende aber sogar alle drei Punkte zu Hause behalten. Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam Bad Gleichenberg zu einem 2:1 vor heimischem Publikum.

Wallern überlegen

Das Spiel ist zunächst ausgeglichen. Die erste gute Möglichkeit haben die Wallerner, doch das Leder geht am Tor vorbei. Gleiches gilt für eine Chance der Heimischen, bei denen ein Kopfball von Raphael Wien knapp am Gehäuse vorbeigeht. Im Gegenzug sind es wieder die Wallerner, wo ein Kopfball nicht ins Tor geht. In der 27. Minute ist es passiert. Stephan Alfons Dieplinger trifft in Folge eines Konterangriffs. Mit der Führung im Rücken wollen die Oberösterreicher nachlegen. Man findet auch teils hochkarätige Chancen vor, es bleibt aber bei der knappen Führung, was sich noch rächen sollte. Komfortabel war die Pausenführung des Gasts nicht, aber immerhin ging Wallern/St. Marienkirchen mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Gleichenberg kommt zurück

In der zweiten Halbzeit verläuft die zweite Halbzeit zunächst so wie die Schlussphase des ersten Abschnitts. Wallern drückt auf das 2:0. Ausgerechnet in dieser Phase können sich die Gleichenberg einmal befreien und prompt trifft Neuzugang Patrick Wiesenhofer zum Ausgleich. Dass der Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Philipp Wendler, der in der 82. Minute zur Stelle war - wieder bleiben die Gastgeber nach einem Konter eiskalt und drehen das Spiel. Am Ende verbuchte Bad Gleichenberg gegen die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen die maximale Punkteausbeute.

Peter Hochleitner (Trainer Bad Gleichenberg): "Wenn Wallern in der ersten Hälfte 3:0 führt, können wir uns nicht beschweren. Mit einigen Umstellungen in der zweiten Halbzeit haben wir aber doch wieder in unser Spiel gefunden und konnten mit etwas Glück den Sieg fixieren."

Regionalliga Mitte: Tus Bad Gleichenberg – SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, 2:1 (0:1)

82 Philipp Wendler 2:1

59 Patrick Wiesenhofer 1:1

27 Stephan Alfons Dieplinger 0:1

