Spannender Kampf! Vorwärts Steyr biegt die LASK Amateure OÖ

Ein interessantes oberösterreichisches Duell brachte die erste Runde der Saison 2023/24 in der Regionalliga Mitte. Aus der 2. Liga abgestiegen, empfing der SK Vorwärts Steyr den Vizemeister aus der abgelaufenen Saison, die LASK Amateure OÖ. In einer flotten Partie konnten die Steyrer einen knappen Heimsieg gegen den Favoriten aus Linz feiern.

Offener Schlagabtausch in Hälfte eins

Steyr konnte schon in den ersten Minuten der Begegnung gute Akzente setzen. Ein Kopfball von Staudinger verfehlte das LASK-Gehäuse nur knapp. Aber auch die Enengl-Elf nahm nun Fahrt auf und nahm aktiv am Spiel teil. Eine Chance von Verteidiger Alexander Michlmayr ging neben das Tor. Im Gegenzug wieder Vorwärts Steyr wieder mit einer Möglichkeit. Jakob Kolb setzte einen Kopfball nicht präzise genug auf den Kasten von Jungwirth. So gab es in den ersten 45 Minuten dieses OÖ-Derbys ein temporeiches Abtasten mit vielen Torchancen für beide Mannschaften. SR Ljubas schickte die Teams mit einem 0:0 in die Kabinen zum Pausentee.

Vorwärts Steyr gewinnt

Wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff gab es erstmals Jubel an der Volksstraße. Ech Cheickh veredelte einen Angriff über die rechte Seite und beförderte das Leder zum 1:0 für die Eitl-Elf ins Netz. Die LASK-Zweitvertretung zeigte aber wieder ihr Potential und ließ sich durch den Rückstand nicht beirren. Immer wieder konnten sich die Enengl-Kicker Chancen herausspielen. Man hatte aber teils Pech und auch Vorwärts-Keeper Hüttner war stets zur Stelle. Somit stand es nach hart umkämpften 90 Minuten 1:0 für den SKV und die Freude über den Erfolg gegen den Favoriten aus Linz war sehr groß.

Markus Eitl (Trainer Vorwärts Steyr): "Die Zufriednheit und Freude über diesen Erfolg ist natürlich riesig. Es war eine tolle Stimmung im gutbesuchten Stadion. Der Sieg entstand mit einer großartigen Teamleistung, wir haben alles reingeworfen. Dass es dann gegen so einen starken Gegner zum Sieg kam, ist natürlich wunderbar. Es war schwer zu sagen, wer hier das bessere Team war. Das ist unterm Strich aber egal. Mannschaft und Fans bildeten eine super Einheit."

