Wimmleitner schießt Gurten gegen Aufsteiger ASK Klagenfurt mit Doppelpack zum Sieg

Details Samstag, 29. Juli 2023 16:25

Aufsteiger ASK Klagenfurt hat zum Auftakt der neuen Saison in der Regionalliga Mitte einen Heimsieg verpasst. Gegen die Union Gurten erlitt ASK Klagenfurt am Freitag eine 1:3-Niederlage. Wimmleitner sorgte mit seinen zwei Treffern in der Schlussphase für die Entscheidung.

Gurten mit gutem Start

Die Gurtener starten druckvoll ins Spiel. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. Thomas Reiter markierte vor 200 Zuschauern die Führung für Gurten (11.) - nach einem Eckball konnte die Hintermannschaft des ASK den Ball nicht ordentlich klären. Der Ball springt Reiter vor die Füße und dieser staubte aus Metern trocken ab. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird, denn die Klagenfurter gleichen aus. Ehe der Unparteiische Franz Josef Krainer die Akteure zur Pause bat, erzielte Danijel Micic aufseiten von ASK Klagenfurt das 1:1 (41.). Nach einer Einzelaktion über das halbe Feld von Zaletel setzte er zum Schuss im 16er an. Der Ball fliegt Simon Schnaitter an die Hand und es gibt Elfmeter. Der Elfer wird verwandelt. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Entscheidung in Schlussphase

Im zweiten Durchgang starten die Klagenfurter besser - man will hier drei Punkte zu Hause behalten. Lange passiert aber nichts, ehe in der Schlussphase noch einmal die Gurtener zum Angriff blasen und belohnt werden. Fabian Wimmleitner brachte ASK Klagenfurt per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 72. und 82. Minute vollstreckte. Zunächst maschiert Tine Pori über die linke Seite zur Grundlinie. Er sieht am 11er-Punkt Fabian Wimmleitner völlig alleine stehen. Dieser vollstreckte aus 11 Metern ohne Probleme. Beim dritten Treffer maschiert Pori wieder über das halbe Feld und setzt sich gegen zwei Gegenspieler durch. Der Tormann holt ihn dann im Strafraum von den Füßen und Wimmleitner verwandelt den Elfer sicher. Als Referee Franz Josef Krainer die Begegnung schließlich abpfiff, waren die Gastgeber vor heimischer Kulisse mit 1:3 geschlagen.

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Es war sicher keine glanzvolle Leistung unserer Mannschaft. Wir produzierten viele individuelle Fehler im Spielaufbau und machten uns das Leben selbst schwer. Der Sieg fällt sicher unter die Kategorie glücklich, aber das Wichtigste sind die drei Punkte zum Auftakt."

Regionalliga Mitte: ASK Klagenfurt – Union Raiffeisen Gurten, 1:3 (1:1)

82 Fabian Wimmleitner 1:3

72 Fabian Wimmleitner 1:2

41 Danijel Micic 1:1

11 Thomas Reiter 0:1

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei