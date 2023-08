WAC Amateure entführen drei Punkte aus Weiz [Video]

Details Dienstag, 08. August 2023 22:51

Der SC BauerBikes Weiz und die RZ Pellets WAC Amateure boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Das Spiel war am Freitag wegen starken Regens abgesagt worden, konnte am Dienstag aber stattfinden. Bitter für Weiz: Zwei Mal traf die Oststeirer, doch zwei Mal bekam man praktisch im Gegenzug den Gegentreffer. Die Schirgi-Truppe verliert damit das vierte von fünf Pflichtspielen in dieser Saison.

Keine Treffer

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Weiz ist dominant, doch die Wolfsberger sind jene Mannschaft, die mutig und frech nach vorne spielt. So erspielen sie sich auch Tormöglichkeiten, die aber nicht zum Torerfolg führen. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Völlig verrücktes Spiel

Im zweiten Durchgang dann die kalte Dusche für die Gäste aus Kärnten: Es gibt nach Foulspiel Elfmeter für die Weizer: Jan Niklas Ostermann tritt an und bringt die WAC Amateure in der 47. Minute ins Hintertreffen. Der Jubel auf der Tribüne war noch nicht abgeklungen, steht es schon 1:1. Michael Brugger lupft den Ball sehenswerten über Weiz-Goalie Reiter hinweg. Und es sollte noch dicker kommen. In der 60. Minute bekommen die Wolfsberger einen Elfer zugesprochen, den Brugger verwandelt. Damit haben die Gäste das Spiel gedreht. Die Weizer versuchen in der Schlussphase noch eimal alles und riskieren. Und tatsächlich, in der 84. Minute gelingt das 2:2. Lukas Gabbichler wird freigespielt und läuft von links auf das Tor der Wolfsberger zu - er schießt und trifft wunderschön. Die weizer wittern die Chance auf das 3:2, doch es kommt anders. Mit einer Ballstaffette spielen sich die Wolfsberger ohne größere Gegenwehr vor das gegnerische Tor und Daniel Goriupp schiebt ein. Die Weizer werfen zwar noch einmal alles nach vorne, es bleibt aber beim Sieg der Gäste.

Der zwölfte Platz und 31 Punkte lautete die Bilanz des SC BauerBikes Weiz am Ende der vergangenen Saison. Das Heimteam klettert nach diesem Spiel auf den 14. Tabellenplatz.

Durch die drei Punkte verbesserten sich die WAC Amateure im Tableau auf die neunte Position. Für die WAC A. steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor eine Niederlage einsammelte.

Für den SC Weiz geht es schon am Sonntag bei ASK Klagenfurt weiter. Schon am Sonntag sind die RZ Pellets WAC Amateure wieder gefordert, wenn der SPG LASK Amateure OÖ Amat. zu Gast ist.

Jörg Schirgi (Trainer Weiz): "Es ist wirklich sehr bitter, wie das heute gelaufen ist. Wir sind in den wichtigen Situationen, wo du das Spiel in die richtige Richtung lenken kannst, nicht da."

Regionalliga Mitte: SC BauerBikes Weiz – RZ Pellets WAC Amateure, 2:3 (0:0)

88 Daniel Goriupp 2:3

84 Lukas Gabbichler 2:2

60 Michael Brugger 1:2

48 Michael Brugger 1:1

47 Jan Niklas Ostermann 1:0

