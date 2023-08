Voitsberg feiert Kantersieg gegen Wallern/St. Marienkirchen [Video]

Details Freitag, 11. August 2023 21:25

Für die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen gab es im Duell der Aufsteiger gegen ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, an deren Ende eine 0:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Schon zur Pause führten die Steirer mit 3:0 und legten den Grundstein für drei Punkte.

Klare Sache

Die Voitsberger finden gut ins Spiel und setzen den Gegner sofort unter Druck. Ein Schuss von Rother geht in dieser Phase nur knapp am Tor vorbei. In der 18. Minute ging ASK Voitsberg in Front. Philipp Scheucher war es, der vor 600 Zuschauern zur Stelle war - er trifft nach einer schönen Einzelaktion. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. Philipp Zuna trug sich in der 19. Spielminute in die Torschützenliste ein. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Dann haben die Gastgeber Pech, als der Ball an die Latte geht. Mit dem 3:0 durch Alexander Rother mit einem Volleyschuss schien die Partie bereits in der 37. Minute mit Voitsberg einen sicheren Sieger zu haben. Der Gastgeber hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Entscheidung fällt

In der zweiten Halbzeit startet Wallern stärker, doch das Tor will nicht gelingen. Voitsberg macht es besser. Eigentlich war Wallern/St. Marienkirchen schon geschlagen, als Rother das Leder per Elfer zum 0:4 über die Linie beförderte (59.). Letztlich kam ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg gegen den Gast zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Die Saison ist noch jung und die Bedeutung der Tabelle entsprechend gering. Nichtsdestotrotz nimmt es ASK Voitsberg wohlwollend zur Kenntnis, dass man sich mit diesem Erfolg im Klassement auf den zweiten Rang verbessert hat.

Mit drei Punkten auf der Habenseite steht die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen derzeit auf dem sechsten Rang.

Am kommenden Samstag trifft Voitsberg auf den FC Gleisdorf 09, die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen spielt tags zuvor gegen die RZ Pellets WAC Amateure.

David Preiss (Trainer Voitsberg): "Mit so einem Ergebnis kann man nur zufrieden sein. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Die Mannschaft hat gegen einen starken Gegner von der ersten bis zur letzten Minute sehr konzentriert gespielt. So darf es weitergehen."

Regionalliga Mitte: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, 4:0 (3:0)

59 Alexander Rother 4:0

37 Alexander Rother 3:0

19 Philipp Zuna 2:0

18 Philipp Scheucher 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei