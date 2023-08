Sidar sorgt für Last-Minute-Sieg - Aufsteiger Voitsberg auch in Gleisdorf erfolgreich

Details Sonntag, 20. August 2023 00:49

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg. Die Gäste setzten sich mit einem 2:1 gegen den FC Gleisdorf 09 durch. Bei schwülen Temperaturen verlangten sich die beiden Teams alles ab und die Entscheidung fiel tatsächlich erst in der letzten Minute. Voitsberg bleibt die Überraschung der Regionalliga Mitte.

Torlos ging es bei tropischem Wetter in die Pause

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Viel mehr braucht man zu den ersten 45 Minuten nicht zu notieren. Beide Teams neutralisierten sich weitgehenst, es gab praktisch keine Tormöglichkeiten. In der 28.Minute lief Rother alleine in den Gleisdorfer Strafraum, konnte jedoch nicht gezielt abschließen.

Man kämpfte energisch in diesem Steirerderby - Oststeiermark vs Weststeiermark. Die Gäste sind auch deshalb eine Bereicherung für die Liga, da sie einen treuen Fansupport haben und so waren zahlreiche Auswärtsfans auf die andere Seite der Landeshauptstadt gekommen.

In der zweiten Hälfte nahm das Spiel richtig Fahrt auf

Vor 400 Zuschauern markierte Stefan Sulzer das 1:0 (51.) mit einem Direktschuss, diesen nach einem Querpass von links durch Scheucher.

Den Freudenjubel von ASK Voitsberg machte Felix Schlemmer zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich mit einem wunderbaren Weitschuss ins Kreuzeck besorgte (55.). Der Ball berührte noch die Unterlatte und war für Gästekeeper Schögl absolut unhaltbar.

In der 61.Minute kam Voitsberg wieder einmal über die Flanke ins Spiel, flacher Querpass auf Scheucher, der konnte die Kugel aber nicht im Tor unterbringen. Zwei Minuten später stürmte Martin Salentinig über die rechte Flanke, seinen scharfen Querpass begrub der Gleisdorfer Keeper Stumberger jedoch sicher vor den heranstürmenden Gästen.

In der 75.Minute drosch Felix Schlemmer einen direkten Freistoß in Richtung Tor, in letzter Sekunde konnte der Voitsberger Tormann die Arme hoch reissen und den Ball zum Corner abwehren. Zwei Minuten später umspielte der eingewechselte Wlattnig die halbe Voitsberger Hintermannschaft, sein Schuss wurde jedoch in letzter Sekunde von einem Verteidiger zur Ecke abgeblockt.

Lukas Sidar ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer die Führung bejubeln. Überfallsartig waren die Gäste in den Strafraum gestürmt, hatten eine Überzahl. Der Ball ging zu Sidar, der fackelte nicht lange und traf unhaltbar aus wenigen Metern. Das war die Entscheidung in diesem umkämpften Spiel.

So steht es um die beiden Teams in der Regionalliga

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für den FC Gleisdorf 09 wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangiert die Heimmannschaft nur noch auf Platz zwölf. Die drei Punkte brachten für ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition - man ist als Aufsteiger mit zehn Punkten in vier Spielen in die Regionalliga gestartet und hält hinter Wels den zweiten Platz.

Am kommenden Sonntag tritt der FC Gleisdorf 09 bei den RZ Pellets WAC Amateure an, während ASK Voitsberg zwei Tage zuvor die Tus Bad Gleichenberg empfängt.

Stimme zum Spiel

David Preiss - Trainer Voitsberg

"Bei 1:1 haben wir uns überlegt ob wir den einen Punkt mitnehmen sollen, oder tatsächlich noch auf Sieg spielen. Wir entschieden uns es zu versuchen. Prinzipiell ist ja ein Punkt bei einer so erfahrenen Mannschaft wie Gleisdorf ein Erfolg - am Ende wurden es drei und das ist perfekt. Ich denke wir hatten ein Chancenübergewicht und für mich ist dieser Sieg verdient!"

Aufstellungen: Gleisdorf 09: Marcel Stumberger, Jörg Wagnes (Michael Loder 62.), Christoph Gschiel, Felix Schlemmer, Markus Forjan, Alexander Kager (Leon Pliso 75.), Marco Köfler (K), Patrick Schroll, Pascal Michael Zisser, Matej Grgic (Manuel Suppan 90.), Christian Berger (Leon Wlattnig 75.)



Trainer: MMag. Thomas Böcksteiner

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer (K) (Reality Arase Asemota 79.), Stefan Sulzer (Maximilian Suppan 61.), Nino Pungarsek, Philipp Zuna, Philipp Scheucher (Lukas Sidar 61.) Andreas Pfingstner, Elias Jandrisevits (Stephan Palla 77.) , Martin Salentinig, Dominik Kirnbauer, Alexander Rother



Trainer: David Preiss Bericht und Fotos Florian Kober

Regionalliga Mitte: FC Gleisdorf 09 – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 1:2 (0:0)

Schiedsrichter Thomas Paier, 400 Zuschauer

92 Lukas Sidar 1:2

55 Felix Schlemmer 1:1

51 Stefan Sulzer 0:1

