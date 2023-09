Enge Kiste: Bad Gleichenberg bezwingt WAC Amateure [Video]

Details Freitag, 01. September 2023 22:43

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Bad Gleichenberg mit 2:1 gegen die WAC A. gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Damit antworten die Thermenstädter auf die klare 1:4-Niederlage gegen Voitsberg von vor einer Woche.

Führung für Gleichenberg

Die Gleichenberg finden besser ins Spiel und setzen den Gegner sogleich unter Druck. Michael Hochleitner versucht es auch gleich mit einem Freistoß, der zischt aber knapp an der Stange vorbei. Vor 250 Zuschauern war Philipp Wendler mit der Führung zur Stelle (26.) - er wird seinem Image als Torjäger gerecht und schießt ein. Mit der Führung im Rücken wollen die Gleichenberger nachlegen, was auch gelingt. In der 36. Minute erhöhte Sandro Schleich auf 2:0 für die Tus Bad Gleichenberg - damt ist für klare Fronten gesorgt. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine.

WAC verkürzt

Im zweiten Durchgang agieren die Wolfsberger stärker, während Gleichenberg etwas den Faden verliert. In dieser Phase nähern sich die Kärntner immer wieder dem Tor der Heimischen an. Erik Kojzek beförderte das Leder zum 1:2 der RZ Pellets WAC Amateure in die Maschen (64.). Geht noch etwas für die Wolfsberger? Die Gäste werfen jetzt alles nach vorne, wollen unbedingt noch den Ausgleich. Obwohl Bad Gleichenberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schafften es die WAC Amateure zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Tus Bad Gleichenberg.

Mit erschreckenden 20 Gegentoren stellen die WAC Amateure die schlechteste Abwehr der Liga. Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier werden die RZ Pellets WAC Amateure nach unten durchgereicht.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse der WAC Amateure. Nach der Niederlage gegen Bad Gleichenberg sind die WAC Amateure aktuell das defensivschwächste Team der Regionalliga Mitte. Die Tus Bad Gleichenberg setzte sich mit diesem Sieg von den RZ Pellets WAC Amateure ab und nimmt nun mit neun Punkten den achten Rang ein, während die WAC Amateure weiterhin fünf Zähler auf dem Konto haben und den 13. Tabellenplatz einnehmen.

Am kommenden Sonntag tritt Bad Gleichenberg bei ASK Klagenfurt an, während die WAC Amateure zwei Tage zuvor den SK BMD Vorwärts Steyr empfangen.

Peter Hochleitner (Trainer Bad Gleichenberg): "Ich muss zunächst Wolfsberg ein Kompliment aussprechen. Die Mannschaft spielt gepflegten Fußball. Ich denke, dass wir über 90 Minuten verdient gewonnen haben, auch wenn wir in der zweiten Halbzeit nicht richtig ins Spiel gefunden haben. Aber auch solche Spiele muss man gewinnen."

Regionalliga Mitte: Tus Bad Gleichenberg – RZ Pellets WAC Amateure, 2:1 (2:0)

64 Erik Kojzek 2:1

36 Sandro Schleich 2:0

26 Philipp Wendler 1:0

