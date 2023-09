Torwart Hüttner hält Sieg fest: Steyr gewinnt Schlager gegen Voitsberg

Details Freitag, 01. September 2023 22:59

ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg büßte mit der 0:1-Niederlage gegen den SK BMD Vorwärts Steyr im Spitzenspiel der sechsten Runde in der Regionalliga Mitte die Tabellenführung ein. Die Steyrer fügten den Weststeirern auch die erste Saisonniederlage zu. Mann des Spiels war Steyr-Goalie Hüttner, der eine Mehrzahl von Top-Chancen der Voitsberger zunichte machte und so die drei Punkte festhielt.

Rassige Partie

Es entwickelte sich von Beginn weg eine rassige Partie mit intensiven Zweikämpfen. Es braucht auch gleich eine Glanzparade von Steyr-Schlussmann Hüttner, der mit einem Superreflex einen frühen Rückstand verhinderte. Und nur wenige Minuten später stand er bereits wieder im Mittelpunkt, als er einen Schuss von Sulzer aus wenigen Metern entschärfte. In der 17. Minute dann die erste gute Chance für die Gastgeber, doch Kolb wurde im letzten Moment von der ASK-Abwehr abgedrängt. Je länger die Partie dauerte, desto besser fanden die Gäste ins Spiel und es war ein ums andere Mal Torhüter Hüttner, der die Heimischen im Spiel hielt. In der 35. Minute setzte Ech Cheikh einen Schuss knapp neben das Gehäuse der Gäste. Und nur 3 Minuten später machte er es besser, und setzte aus kurzer Distanz einen Kopfball in die Maschen.

Voitsberg drückt

Zu Beginn der zweiten Hälfte drückten die Gäste auf das Gaspedal - man will sich hier nicht geschlagen gegen und jedenfalls einen Punkt mit nachhause nehmen. Steyr kämpfte beherzt und versuchte durch Konter immer wieder Nadelstiche zu setzen. Die Gäste aus der Steiermark drückten die Oberösterreicher phasenweise tief in die eigene Hälfte. Die Gäste warfen alles nach vorne und wollten unbedingt den Ausgleich erzielen. Letztendlich bleibt es aber beim knappen 1:0-Heimsieg gegen den Tabellenführer aus Voitsberg.

Hamza Ech Cheikh traf vor 1.267 Besuchern zum 1:0 (38.). Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Der SK Vorwärts Steyr hat bisher alle zwölf Punkte zuhause geholt. Die Heimmannschaft setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Mit nur sechs Treffern stellt Vorwärts Steyr den harmlosesten Angriff der Regionalliga Mitte.

ASK Voitsberg holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der Gast ist mit 13 Punkten aus sechs Partien gut in die Saison gestartet. Voitsberg baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SK Vorwärts Steyr. Die gute Bilanz von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte ASK Voitsberg bisher vier Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist Vorwärts Steyr zu den RZ Pellets WAC Amateure, gleichzeitig begrüßt Voitsberg den Junge Wikinger Ried auf heimischer Anlage.

David Preiss (Trainer Voitsberg): "Als in Summe bessere Mannschaft mit deutlichem Chancenplus ein Spiel zu verlieren, ist enttäuschend. Aber wir haben den sehr heimstarken Gegner auswärts dominiert und werden das Positive mitnehmen für nächste Woche, wenn wir Zuhause hoffentlich wieder unsere Heimstärke ausspielen."

Regionalliga Mitte: SK BMD Vorwärts Steyr – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 1:0 (1:0)

38 Hamza Ech Cheikh 1:0

Foto: Website Vorwärts Steyr

