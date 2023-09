SPG HOGO Wels wieder am Gipfel der Tabelle! Klarer 4:0-Erfolg gegen St. Anna

Details Freitag, 01. September 2023 23:06

In der 6. Runde der laufenden Regionalliga Mitte-Spielzeit empfing die SPG HOGO Wels den USV St. Anna/Aigen. Der Titelfavorit aus Wels konnte nach 90 Minuten einen klaren Heimsieg feiern. Gleichzeitig ist die Sulimani-Elf wieder auf dem ersten Platz des Klassements.

Verdiente Führung zur Pause

Die favorisierten Oberösterreicher wollten gleich von Beginn an für klare Verhältnisse sorgen. Nach 13 Minuten erklang erstmals die Torhymne in der Messestadt. Ein schöner Spielzug von den Hausherren führte in den Strafraum. Roko Mislov plante einen Querpass vor dem St. Anna-Schlussmann. Die Kugel traf jedoch den Verteidiger Markus Klöckl, der das Spielgerät dann unglücklich in das eigene Gehäuse abfälschte. Die Gäste aus der Südoststeiermark arbeiteten danach bemüht auf den Ausgleich hin. Die SPG HOGO Wels verteidigten aber ihren Vorsprung und ließen nichts zu. Die Sulimani-Männer erspielten sich wieder mehr Spielanteile. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff erhöhten die Heimischen auf 2:0. Erol Zümrüt roch nach einem Gestochere im Fünferraum den Braten und schob aus sehr kurzer Distanz ein. So erspielten sich die Welser einen komfortablen 2:0-Vorsprung nach 45 Minuten.

Klare Verhältnisse nach 90 Minuten

Nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren weiter ihr Spiel nach vorne. Die erste Gelegenheit der Gäste in diesem Spiel konnte der SPG-Keeper Duna entschärfen. Selten hatte man an diesem Abend das Gefühl, dass die Steirer hier Gefahr verursachen konnten. In der 70. Minute erhöhten die Favoriten dann auf 3:0. Simon Gasperlmair verlängerte einen halbhohen Eckball mit dem Kopf unhaltbar ins Schwarze. Die Messe war nun gelesen und der Vorsprung in dieser Höhe auch verdient. In der 80. Minute konnte der Ball noch auf der Linie im St. Anna-Strafraum geklärt werden. In der Nachspielzeit konnte der SPG-Kapitän Roko Mislov dann noch seinen Doppelpack schnüren. Er schoss das Leder von der Strafraumgrenze aus zum 4:0 ein. Mit diesem klaren Ergebnis eroberte die SPG HOGO Wels wieder die Tabellenführung zurück.

Kommenden Freitag (19:00 Uhr) tritt SPG HOGO Wels bei der Union Raiffeisen Gurten an, einen Tag später muss der USV St. Anna/A. seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den SC BauerBikes Weiz erledigen.

Emin Sulimani (Trainer SPG HOGO Wels): "„Der zweite Treffer vor der Pause war für uns sehr wichtig. In der zweiten Hälfte hauten wir dann noch zwei weitere Tore drauf und ließen nichts zu. Der Sieg hätt auch höher ausfallen können, momentan rennt das Werkl einfach.“

Foto: Harald Dostal

Regionalliga Mitte: SPG HOGO Wels – USV RB Weindorf St. Anna am Aigen, 4:0 (2:0)

92 Roko Mislov 4:0

70 Simon Gasperlmair 3:0

40 Erol Zuemruet 2:0

13 Roko Mislov 1:0

