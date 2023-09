Gleisdorf markiert mit einem verdienten Heimerfolg gegen den ASK Klagenfurt den zweiten Sieg in Folge

Details Freitag, 01. September 2023 23:49

Die 6. Runde der Regionalliga Mitte brachte das Duell zwischen dem FC Gleisdorf 09 und dem Aufsteiger ASK Klagenfurt. Nach dem 5:0-Sieg in Wolfsberg am vergangenen Wochenende stand für die Solarstädter nun das nächste Spiel gegen einen Kärntner Kontrahenten auf dem Programm. Am Ende enthüllte sich wieder ein klares Ergebnis zu Gunsten der Steirer.

Komfortabler Vorsprung zur Pause

Die Hausherren dominierten anfangs das Geschehen und konnten nach 19 Minuten nach einer Angriffsaktion, vollendet durch Christian Berger, in Führung gehen. Der Führungstreffer tat der Böcksteiner-Elf gut denn in den verbleibenden Minuten der ersten Halbzeit kam von den Gästen aus Klagenfurt kaum Nennenswertes in ihren Strafraum. In der 45. Minute riss es die Fans zum zweiten Mal von ihren Sitzen. Markus Forjan markierte zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt das 2:0.

Am Ende gewinnt Gleisdorf klar

Die Kärntner kamen dann aber etwas frischer aus der Kabine zurück. Mersei Nsandi verfehlte mit seinem Schuss das Gleisdorfer Gehäuse. In weiterer Folge kamen die Gäste mit einem Freistoß zur Ausgleichsmöglichkeit. Die Kugel ging aber daneben. Danach hatten aber die Gleisdorfer wieder das Sagen und erspielten sich Chancen für die Entscheidung. Vorerst führten die Offensivaktionen aber zu keinem Torerfolg. Diesen machte dann Felix Schlemmer in der 72. Minute klar. Mit einem klaren 3:0-Vorsprung spielten die Solarstädter den Sieg nach Hause. ASK Klagenfurt-Trainer Dietmar Thuller sah in der 73. Minute an der Seitenlinie noch glatt Rot. Die Böcksteiner-Truppe konnte das Spiel nicht vollzählig beenden, da Loder verletzungsbedingt runter musste. Zu dieser Zeit waren bereits alle Wechselmöglichkeiten erschöpft. Dies waren aber nur mehr Nebengeräusche am klaren Heimsieg des FC Gleisdorf 09.

ASK Klagenfurt holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die Gäste sind nach sechs absolvierten Spielen Tabellenletzter. Im Angriff weist ASK Klagenfurt deutliche Schwächen auf, was die nur acht geschossenen Treffer eindeutig belegen. Die Lage von ASK Klagenfurt bleibt angespannt. Gegen den FC Gleisdorf 09 musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am Samstag, dem 09.09.2023 (19:00 Uhr) steht für Gleisdorf eine Auswärtsaufgabe gegen die UVB Vöcklamarkt an. ASK Klagenfurt tritt einen Tag später daheim gegen die Tus Bad Gleichenberg an.

Gerald Kainz (Sportl. Leiter FC Gleisdorf 09). „Die Mannschaft hat den Plan heute perfekt umgesetzt. Pauschallob! Nach der Pause kamen die Gäste zu Möglichkeiten aber das Ergebnis geht auf alle Fälle in Ordnung.“

Foto: Gerald Kainz

Regionalliga Mitte: FC Gleisdorf 09 – ASK Klagenfurt, 3:0 (2:0)

72 Felix Schlemmer 3:0

45 Markus Forjan 2:0

19 Christian Berger 1:0

