Aufsteiger Wallern/St. Marienkirchen zerlegt UVB Vöcklamarkt

Details Samstag, 02. September 2023 00:39

Der Aufsteiger bekam es in der 6. Runde der Regionalliga Mitte zu Hause mit UVB Vöcklamarkt zu tun. Das Hausruckviertel-Derby machte im Vorfeld Prognosen schwer, da beide Teams auch in der Tabelle eng aneinander liegen. An diesem Freitag überrollten die Hausherren jedoch ihren Tabellennachbarn.

Wallern legt los wie die Feuerwehr

Das Derby begann zunächst – wie der Tabellenstand zum Vorschein gab – ausgeglichen. Nach 14 Minuten konnten allerdings die Hausherren das erste Mal jubeln. Daniel Steinmayr behielt nach einem Zuspiel im Strafraum die Oberhand und netzte zum 1:0 ein. Die Haidacher-Elf machte in dieser Tonart weiter und es dauerte gerade mal zehn Minuten ehe sie wieder jubeln durfte. Das 2:0 erzielte Misic mit einem Flachschuss von links im Strafraum. Von einem engen Aufeinandertreffen, wie es vielleicht vor der Partie erwartet wurde, war ab jetzt nichts mehr zu sehen. Die Gäste aus Vöcklamarkt fanden überhaupt nicht ins Spiel und mussten den Hausherren bis hierher klar das Feld überlassen. Vor der Pause verdoppelte Dejan Misic die Überweisung auf sein Torkonto nach Vorlage von Steinmayr. Mit dem klaren 3:0 für Wallern ging es in die Pause.

Am Ende steht es 5:0

Die zweite Halbzeit begann von Seiten der Heimischen wieder druckvoll. Der Aufsteiger arbeitete vor allem gegen den Ball sehr effektiv. Die Laganda-Elf aus Vöcklamarkt fand inzwischen Wege ins Spiel. Das Ganze spielte sich aber eher im Halbchancenbereich ab. Wallern war durch den klaren Vorsprung und mit der Form aus den letzten Spielen randvoll mit Selbstvertrauen. Nach 69 Minuten stand es dann bereits 4:0. Oliver Affenzeller markierte mit einer abgeschlossenen Offensivaktion seinen bereits fünften Saisontreffer. Nach 73 Minuten schwächten sich die Gäste auch noch numerisch. Franko Knez musste nach einem Foulspiel im Strafraum mit Gelb/Rot vom Platz. Nur wenige Minuten zuvor holte er sich mit einer Unsportlichkeit die erste Gelbe Karte. Dies bedeute Elfmeter für die Gastgeber. Stephan Dietinger vollzog den Strafstoß und schoss die Kugel flach ins linke Eck zum 5:0. Die 500 Zuschauer sahen einen deutlichen Derbysieg zu Gunsten des SV Wallern/St. Marienkirchen.

Der Angriff der SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 15-mal zu. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Wallern/St. Marienkirchen bei. Die Offensive von Vöcklamarkt strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass die UVB Vöcklamarkt bis jetzt erst sieben Treffer erzielte. Die bisherige Saisonbilanz von Vöcklamarkt bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) beim ASV Allerheiligen vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Vöcklamarkt den FC Gleisdorf 09.

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen): „Die Freude ist natürlich sehr groß. In dieser Höhe zu gewinnen ist immer schön. Die Mannschaft hat heute vor allem gegen den Ball sehr gut gearbeitet und daher für klare Verhältnisse gesorgt. Ich möchte noch Dejan Misic und Philipp Mitter hervorheben. Tadellose Leistung!“

Foto: Harald Dostal

Regionalliga Mitte: SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen – UVB Vöcklamarkt, 5:0 (3:0)

74 Stephan Alfons Dieplinger 5:0

69 Oliver Affenzeller 4:0

46 Dejan Misic 3:0

24 Dejan Misic 2:0

14 Daniel Steinmayr 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.