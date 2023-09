Gurten unterliegt Jungen Wikingern Ried - Zetic mit Goldtor

Details Samstag, 02. September 2023 21:51

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der Junge Wikinger Ried mit 1:0 gegen die Union Raiffeisen Gurten gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Der Sieg der Rieder ist letztlich aber auch verdient, denn man ließ die Gurtener über die gesamten 90 Minuten nicht richtig ins Spiel kommen.

Gurten zieht gegen Rieder den Kürzeren

Führung für Ried

Guter Beginn der Gäste aus Gurten: Zunächst setzt Dominic Bauer einen Kopfball knapp am langen Eck vorbei und dann versagen bei Devad Selman alleine vor dem Tor die Nerven. In der Folge wird die Gangart wird etwas rauer mit vielen harten Zweikämpfen im Mittelfeld - darunter leidet der Spielfluss. Das 1:0 für die Rieder ist schließlich der Verdienst von Mateo Zetic - er nimmt die Kugel auf, lässt mehrere Verteidiger stehen und vollendet eiskalt zum 1:0. Dann geht es auch schon in die Kabine.

Gurten riskiert

Die Rieder kommen mit Schwung aus den Kabinen, noch will der zweite Treffer allerdings nicht gelingen. Im zweiten Durchgang gibt es kaum spielerische Highlights. Es geht zwar Hin und Her, jedoch fehlt beiden Seiten die letzte Konsequenz im Angriffsspiel. Gurten wirft in der Schlussphase nochmals alles nach vorne - die jungen Wikinger halten dem Druck aber stand und lassen kaum etwas zu. Auch die Gelb-Rote für Julian Baumgartner ändert daran nichts mehr. Schlussendlich pfiff Schiedsrichter Rene Felix Kettlgruber das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Der Junge Wikinger Ried brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Die drei Zähler katapultierten die Gastgeber in der Tabelle auf Platz zwölf. In dieser Saison sammelte der Junge Wikinger Ried bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Die Union Gurten rutschte mit dieser Niederlage auf den siebten Tabellenplatz ab.

Am nächsten Freitag reist der Junge Wikinger Ried zu ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, zeitgleich empfängt Gurten SPG HOGO Wels.

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Leider haben wir heute alle unsere Tugenden vermissen lassen. Wir waren zu wenig aggressiv auf die zweiten Bälle und produzierten zu viele Abspielfehler. Das ist natürlich gegen einen solch spielstarken Gegner katastrophal und somit ist auch der Rieder Sieg verdient. Nächste Woche gegen Wels ist Wiedergutmachung angesagt."

Regionalliga Mitte: Junge Wikinger Ried – Union Raiffeisen Gurten, 1:0 (1:0)

38 Mateo Zetic 1:0

