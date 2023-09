Berger mit Hattrick - Gleisdorf schlägt Bad Gleichenberg mit 3:0

Details Dienstag, 05. September 2023 22:55

Erfolglos ging der Auswärtstermin der Tus Bad Gleichenberg beim FC Gleisdorf 09 über die Bühne. Bad Gleichenberg verlor das Match mit 0:3. Vor allem in der ersten Halbzeit hatte das Team von Trainer Peter Hochleitner den Gastgebern fast nichts entgegenzusetzen. Zudem hatten die Gastgeber mit Christian Berger einen Stürmer der Extraklasse in der Mannschaft.

Gleisdorf führte nach 77 Sekunden im Derby gegen Bad Gleichenberg

Schon in der 2. Minute des Spiels setzte der FC Gleisdorf ein frühes Ausrufezeichen, als Berger optimal freigespielt wurde. Berger zog von halb rechts mit einem platzierten Schuss aus der Halbdistanz ab und überlistete Gästekeeper Lang, der keine Abwehrchance hatte. Dieser frühe Treffer sorgte für eine euphorische Stimmung im Stadion durch die knapp 500 Fans.

Die 7. Minute brachte eine weitere gefährliche Situation für Gleisdorf, als es zu einem Foul an der Strafraumgrenze kam. Freistoßspezialist Forjan schoss knapp über die Latte des gegnerischen Tores. Doch der Druck von Gleisdorf ließ nicht nach, und in der 9. Minute war es erneut Berger, der für Unruhe sorgte. Sein Schuss wurde in letzter Sekunde von den Gästen abgewehrt.

In der 14. Minute kam Bad Gleichenberg zu seiner ersten gefährlichen Chance nach einem Freistoß. Doch die Defensive von Gleisdorf hielt stand. In der 15. Minute hatte Berger erneut die Gelegenheit, alleine im Strafraum zum Abschluss zu kommen und entschied sich dafür, selbst zu schießen, während Forjan frei stand. In der Folge sah man eine Flanke von Berger auf Kager, der Ball landete an der Latte, aber die Szene wurde wegen Abseits abgepfiffen.

Die 23. Minute brachte erneut Berger in den Fokus, als er perfekt angespielt wurde und einen unhaltbaren Schuss abfeuerte, der die Führung weiter ausbaute. Nun stand es schon 2:0. Gleisdorf dominierte das Spiel in dieser Phase eindeutig.

In der 25. Minute hatte Bad Gleichenberg eine gute Gelegenheit durch Wendler, doch der Keeper von Gleisdorf, Stumberger, wehrte den Schuss zum Eckball ab. Dann gleich der Gegenzug: Berger war weiterhin aktiv und lieferte einen Pass auf Wagnes, der jedoch das Tor verfehlte.

Die erste halbe Stunde des Spiels war von einer klaren Überlegenheit seitens Gleisdorfs geprägt. Sie störten den Spielaufbau von Bad Gleichenberg effektiv und erzeugten Chancen fast im Minutentakt.

In der 40. Minute wurde Berger erneut perfekt angespielt. Er umkurvte den Keeper, zog nach rechts und schob lässig zum 3:0 ein, wodurch er einen echten Hattrick erzielte. Mit diesem Pausenstand ging es in die Halbzeit.

Nach der Pause war das Spiel gemütlicher, Gleichenberg traf das Tor nicht und die Gastgeber spielten im Schongang

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es einen dreifachen Wechsel bei den Gästen, was zu einer Verbesserung ihres Spiels führte. In der 54. Minute gab es den ersten Eckball für Gleisdorf in der zweiten Halbzeit. Nun war Bad Gleichenberg nach dem Wechsel besser im Spiel.

In der 61. Minute versuchte Michael Krenn von Gleichenberg sein Glück mit einem Distanzschuss, der knapp über die Latte ging. Gleichenberg übte Druck aus, konnte jedoch nur wenig wirklich zwingenden Chancen kreieren.

Die 65. Minute brachte einen Distanzschuss von Alexander Kager (Gleisdorf), der knapp an der Stange vorbeiging. In der 66. Minute schien der Heimkeeper bereits geschlagen zu sein, aber Pascal Zisser warf sich kurz vor der Torlinie in den Schuss und verhinderte so einen Treffer für die Gäste.

In der 82. Minute bot sich Gleisdorf die beste Chance in der zweiten Halbzeit, als der eingewechselte Leon Wlattnig abzog, doch der Gästetorhüter parierte großartig.

Fazit des Spiels: In der ersten Halbzeit war der FC Gleisdorf drückend überlegen und erzielte einen verdienten 3:0-Vorsprung. In der zweiten Halbzeit schonten sie sich bereits für ihr nächstes Auswärtsspiel, während der TuS Bad Gleichenberg zwar bemüht war, aber letztendlich keine wirkliche Chance hatte, das Spiel zu drehen. Gleisdorf feierte somit einen verdienten Sieg vor den an diesem Abend begeisterten Fans.

Der FC Gleisdorf setzt seinen Erfolgskurs fort und wird mit diesem Sieg sicherlich Selbstvertrauen für die kommenden Spiele tanken.

So steht es um die beiden Teams - so geht es am Wochenende weiter

Platz zehn und 36 Punkte – so lautete die Bilanz der Gastgeber in der abgelaufenen Saison. Heuer orientiert man sich scheinbar an den oberen Plätzen in der Tabelle. Der FC Gleisdorf 09 machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang drei.

In der vergangenen Spielzeit fand sich Bad Gleichenberg mit 49 Punkten zum Saisonende auf dem fünften Rang wieder. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht der Gast derzeit auf dem sechsten Rang.

Schon am Samstag ist Gleisdorf wieder gefordert, wenn man bei der UVB Vöcklamarkt gastiert. Für die Tus Bad Gleichenberg geht es schon am Sonntag bei ASK Klagenfurt weiter.

Stimme zum Spiel

Gerald Kainz - Sportlicher Leiter FC Gleisdorf

"Ein großes Lob an die gesamte Mannschaft. Besonders an unseren Hattrick-Torschützen Christian Berger. Wir waren in der ersten Halbzeit absolut dominant am Platz - nach der Pause haben wir die drei Punkte klug nach Hause gespielt. In wenigen Tagen wartet schon die nächste Aufgabe und da brauchen wir wieder volle Kraft und Einsatz!"

Gleisdorf 09: Marcel Stumberger, Jörg Wagnes (Leon Wlattnig 66.), Felix Schlemmer, Markus Forjan, Alexander Kager (Fabian Lenhart 82.), Marco Koefler, Manuel Suppan (K) (Christoph Gschiel 61.), Patrick Schroll, Pascal Michael Zisser, Matej Grgic, Christian Berger (Max Rauter 81.)



Trainer: Thomas Böcksteiner - Christoph Krasser

Bad Gleichenberg: Rudolf Lang - Paul Sarac (Nico Zürngast 45.), Maximilian Kohlfürst, Michael Hochleitner ( Daniel Rossmann 45.), Philipp Stuber Hamm, Leon Sres, Patrick Wiesenhofer, Raphael Wien - Michael Krenn ( Marcel Treitler 81.), Philipp Wendler (K), Sandro Schleich (Moritz Holzerbauer 45.)





Trainer:Peter Stefan Hochleitner Bericht und Fotos Florian Kober

Regionalliga Mitte: FC Gleisdorf 09 – Tus Bad Gleichenberg, 3:0 (3:0)

41 Christian Berger 3:0

22 Christian Berger 2:0

2 Christian Berger 1:0

