Starke Voitsberger feiern klaren Sieg über Junge Wikinger Ried

Details Freitag, 08. September 2023 23:42

ASK Voitsberg setzte sich standesgemäß gegen den Junge Wikinger Ried mit 3:0 durch. Pflichtgemäß strich Voitsberg gegen den Junge Wikinger Ried drei Zähler ein. Detail: Das Tor, mit dem Suppan sein Team auf die Siegerstraße führte, war eines der besonderen Sorte - er zog aus unglaublichen 50 Metern ab und das Leder schlug tatsächlich ein. Damit antwortet Voitsberg auf die Niederlage gegen Steyr aus der Vorwoche und ist wieder zurück auf der Siegerstraße.

Tor aus 50 Metern

Dabei starten die Rieder besser ins Spiel und finden auch die ersten Gelegenheiten vor. Für einen Treffer sollte es aber nicht reichen. Voitsberg-Goalie Florian Schögl ist hier der Spielverderber - er erwischt einen starken Tag von Beginn an. Vor 538 Zuschauern markierte schließlich Maximilian Suppan die Führung für ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg (39.) - sein Tor fällt unter die Kategorie Weltklasse - er trifft aus unglaublichen 50 Metern zur Führung für sein Team. Das 1:0 hatte sich abgezeichnet - Voitsberg wurde immer stärker und riss das Heft an sich. Die Pausenführung des Heimteams fiel knapp aus.

Ried riskiert

Im zweiten Durchgang gleich die kalten Dusche für die Gäste aus Oberösterreich. Stefan Sulzer trug sich in der 52. Spielminute in die Torschützenliste ein. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Ried muss jetzt riskieren, sollte es noch mit Zählbarem hier und heute klappen. Sie werfen alles nach vorne, doch anstatt des Anschlusstreffers fällt das 3:0 für die Weststeirer. Elias Jandrisevits legte in der 82. Minute zum 3:0 für ASK Voitsberg nach. Am Schluss fuhr Voitsberg gegen den Junge Wikinger Ried auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Nach dem klaren Erfolg über den Junge Wikinger Ried festigt ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg den zweiten Tabellenplatz. Die Offensive von ASK Voitsberg in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der Junge Wikinger Ried war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 19-mal schlugen die Angreifer von Voitsberg in dieser Spielzeit zu. Die Saisonbilanz von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und einem Unentschieden büßte ASK Voitsberg lediglich eine Niederlage ein.

Der Junge Wikinger Ried muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur drei Zähler. Trotz der Schlappe behält der Junge Wikinger Ried den zwölften Tabellenplatz bei. In dieser Saison sammelte der Junge Wikinger Ried bisher zwei Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Am kommenden Freitag trifft Voitsberg auf die RZ Pellets WAC Amateure, der Junge Wikinger Ried spielt am selben Tag gegen SPG HOGO Wels.

David Preiss (Trainer Voitsberg): "Nach einem unglaublichen Geniestreich in der ersten Halbzeit haben wir in der zweiten Halbzeit alles klar gemacht. Insgesamt ein in der Höhe auch verdienter Sieg gegen sehr aggressive und pressingstarke Rieder."

Regionalliga Mitte: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – Junge Wikinger Ried, 3:0 (1:0)

82 Elias Jandrisevits 3:0

52 Stefan Sulzer 2:0

39 Maximilian Suppan 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.