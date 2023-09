Deutschlandsberg feiert gegen die LASK Amateure OÖ ersten Saison-Heimsieg

Details Samstag, 09. September 2023 08:30

In der 7. Runde der Regionalliga Mitte empfing der DSC die jungen LASK Amateure OÖ und brannte darauf endlich den ersten Heimsieg zu feiern. Dieses Vorhaben sollte dank einer starken ersten Halbzeit gelingen. Alle Tore gab es in den ereignisreichen ersten 45 Minuten zu bewundern.

DSC mit drei Toren im ersten Durchgang

Deutschlandsberg Trainer Christoph Meier hatte vor dem Anpfiff große Sorgenfalten, fiel doch ein Großteil der Defensive aus. Auf der anderen Seite feierten die LASK Amateure OÖ in der letzten Runde den ersten Saisonsieg.

Die Südwest-Steirer begannen die Begegnung sehr schwungvoll und durften bereits nach 14 Minuten über den Führungstreffer jubeln. Daniel Schroll verwertete eine Flanke von der rechten Seite mustergültig per Kopfball. Die Meier-Männer blieben weiter im Vorwärtsgang. Keine fünf Minuten nach dem 1:0 wird Andreas Fuchs im Strafraum zu Fall gebracht. Der Kärntner Unparteiische Koller signalisierte Elfmeter.

Marco Fuchshofer bezwang LASK-Tormann Clemens Steinbauer, der in der letzten Saison im DSC Tor stand, und erhöhte für seine Farben auf 2:0.

Die jungen Linzer wie gewohnt sehr spielfreudig, ließen sich aber durch den zwei Tore Rückstand nicht beirren. Eine schöne Pass-Kombination auf der rechten Seite verwertete Alexander Michlmayr zum Anschlusstreffer ins lange Eck.

Die Begegnung verlief weiterhin sehr schwungvoll und beide Teams setzten auf Offensive.

Nach einer halben Stunde brauste im Koralmstadion Deutschlandsberg erneut Jubel auf. Andreas Fuchs erhöhte mit einem Kopfball auf 3:1. Mit dem Vorsprung von zwei Treffern zu Gunsten der Steirer ging es in die Pause!

LASK Amateure OÖ im Vorwärtsgang, DSC siegt

Die Gäste aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt spielten nun gefällig nach vorne und wollten so schnell wie möglich den erneuten Anschlusstreffer erzielen. Die Linzer zeigte dabei zum Teil schöne Kombinationen, zumeist war dann aber in der gut organisierten Deutschlandsberger Abwehrreihe Endstation. Die Heimelf agierte im zweiten Durchgang sehr konzentriert und diszipliniert. Was die Linzer auch probierten, letztendlich fehlte im Angriff die Durchschlagskraft um Großchancen zu kreieren. Zwar konnte man in Hälfte zwei mehr Spielanteile verbuchen, jedoch richtig gefährden konnte man DSC-Tormann Jonas Veit, der wieder ein sicherer Rückhalt war, schlussendlich nicht. Somit änderte sich ergebnistechnisch nichts mehr und die Deutschlandsberger durften den ersten Heimsieg, aufgrund einer sehr starken ersten Halbzeit, vor 600 Zusehern bejubeln. Die Oberösterreicher, die durchaus gute spielerische Momente hatten, scheiterten letztendlich an der eigenen Torgefährlichkeit.

Philip Leitinger (Sportl. Leiter Deutschlandsberg): "Wir haben heute trotz einiger Ausfälle vieler Stammkräfte von Anfang an gezeigt, dass wir diese Partie gewinnen wollen. In der ersten Halbzeit hat die Mannschaft gezeigt, was in ihr steckt und hat das volle Potential abgerufen. Chapeau vor dieser Leistung gegen eine gute LASK-Mannschaft."

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist Deutschlandsberg zur SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, gleichzeitig begrüßen die LASK Amateure OÖ den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen auf heimischer Anlage.

Foto: Gerhard Neumayer

Regionalliga Mitte: DSC Wonisch Installationen – SPG LASK Amateure OÖ Amat, 3:1 (3:1)

29 Andreas Fuchs 3:1

21 Alexander Michlmayr 2:1

17 Marco Fuchshofer 2:0

14 Daniel Schroll 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.