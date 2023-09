Wallern/St. Marienkirchen setzt Siegesserie in Allerheiligen fort

Details Samstag, 09. September 2023 08:52

Am Freitag begrüßte der SV Allerheiligen die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten des Gasts aus. Auf dem Papier ging Wallern/St. Marienkirchen als Favorit ins Spiel gegen Allerheiligen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Wallern mit starker erster Halbzeit

Die Gäste aus Oberösterreich erzielten einen wichtigen und frühen Führungstreffer. Sie führten einen Freistoß blitzschnell aus und überrannten die Defensive der Steirer. Daniel Steinmayr veredelte das Zuspiel dann im Strafraum zum 0:1. Die Gäste lieferten danach ein gutes und sicheres Auftreten ab und ließen die Hausherren nicht gefährlich werden. Nach etwas mehr als einer halben Stunde schlug Wallern wieder zu. Oliver Affenzeller schloss einen guten Pass in die Tiefe erfolgreich ab. Damit nahmen die Haidaicher-Männer einen Vorsprung von zwei Toren mit in die Kabine.

Gäste nehmen drei Punkte mit nach Hause

Im zweiten Abschnitt kam Allerheiligen etwas frischer ins Spiel. Gefährliche Torchancen waren aber Mangelware. Die Entscheidung fiel in der 76. Minute. Stephan Dieplinger beförderte die Kugel mit einem satten Schuss nahe der Strafraumgrenze flach ins Eck. Damit waren die Verhältnisse klar zu Gunsten der Gäste verteilt. In der Nachspielzeit gelang Marvin Hernaus der Ehrentreffer für Allerheiligen zum 1:3. Mehr als Kosmetik am Spielstand war das aber nicht mehr und Wallern tütete den dritten Sieg in Folge ein.

Horst Haidacher (Trainer Wallern): „Die Mannschaft war heute sehr gut im Spiel. Wir haben effektiv gegen den Ball gearbeitet und der Sieg war am Ende verdient. Eine tolle Siegesserie!“

Nächsten Freitag (19:00 Uhr) gastiert Allerheiligen beim FC Gleisdorf 09, die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen empfängt zeitgleich den DSC Wonisch Installationen.

Foto: Harald Dostal

Regionalliga Mitte: ASV Allerheiligen – SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, 1:3 (0:2)

92 Marvin Hernaus 1:3

76 Stephan Alfons Dieplinger 0:3

31 Oliver Affenzeller 0:2

4 Daniel Steinmayr 0:1

