Kiedl mit Goldtor für USV St. Anna, SC Weiz verschießt Elfer

Details Samstag, 09. September 2023 22:29

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen mit 1:0 gegen den SC BauerBikes Weiz für sich entschied. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Detail: Die Weizer vergaben in der Schlussphase einen Elfmeter. Die Schirgi-Truppe steht damit weiter bei neun Punkten, St. Anna hat sieben Zähler auf dem Konto.

Führung für die Gastgeber

Die Partie beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. St. Anna ist optisch überlegen, doch auch Weiz versteckt sich nicht. Die Führung des USV St. Anna/A. stellte schließlich Paul Kiedl sicher - herrlicher Doppelpass mit Lackner und Kiedl zimmert die Kugel, nachdem er sich den Ball mit der Hacke mitnimmt, ins kurze Eck. Der Angreifer traf vor 350 Zuschauern zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Gasgeber nachlegen, was aber nicht gelingt. So geht es mit der knappen Führung in die Pause. Im zweiten Durchgang riskiert Weiz mehr. Man will hier unbedingt zumindest den Ausgleich und einen Punkt. Kurz vor Schluss bekommen die Weizer die Riesengelegenheit, denn es gibt Elfmeter für die Schirgi-Truppe - der Ball wird aber über das Tor gejagt. Schlussendlich pfiff Schiedsrichter Thomas Paier das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Der Gastgeber brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Weiz riskiert

St. Anna/A. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Zähler katapultierten den USV RB Weindorf St. Anna am Aigen in der Tabelle auf Platz elf. Der USV St. Anna/A. bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten.

Der SC Weiz holte auswärts bisher nur drei Zähler. Trotz der Niederlage belegt der Gast weiterhin den achten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte der SC BauerBikes Weiz bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist St. Anna/A. zum SPG LASK Amateure OÖ Amat, gleichzeitig begrüßt der SC Weiz die Union Raiffeisen Gurten auf heimischer Anlage.

Hannes Matheuschitz (Sportlicher Leiter St. Anna): "Wir sind mit den drei Punkten natürlich sehr zufrieden. Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen. Am Schluss war es Glück, dass die Weizer den Elfer über das Tor geschossen haben. Ich denke, dass die drei Punkte auch verdient sind."

Regionalliga Mitte: USV RB Weindorf St. Anna am Aigen – SC BauerBikes Weiz, 1:0 (1:0)

27 Paul Kiedl 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.