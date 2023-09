Gleisdorf punktet in Vöcklamarkt und bleibt in der Spur

Details Sonntag, 10. September 2023 00:18

In einem spannenden Duell der Regionalliga Mitte trafen die UVB Oberbank Vöcklamarkt und der FC Gleisdorf 09 aufeinander und lieferten sich ein packendes Spiel, das schließlich mit einem 1:1-Unentschieden endete. Die rund 350 Zuschauer im Black Crevice Stadion Vöcklamarkt wurden Zeugen eines Fußballabends, der von der ersten bis zur letzten Minute für Spannung sorgte, da keines der beiden Teams Akzente setzen konnte, die eine deutliche Führung bedeutet hätten.

Zur Pause waren keine Tore zu notieren

Die Spielleitung übernahm Schiedsrichter Thomas Wieser, der von den Linienrichtern Michael Terbul und Karl Stark unterstützt wurde.

Für die UVB Oberbank Vöcklamarkt war dieses Spiel von besonderer Bedeutung, da sie in der vorherigen Partie eine schmerzhafte 5:0-Niederlage gegen SPG SV Walllern/St. Marienkirchen hinnehmen mussten. Demnach war Wiedergutmachung angesagt und die heimischen Fans erwarteten gespannt, wie sich die Laganda Elf nach dieser Auswärtsschlappe präsentieren würde.

Die Begegnung startete ohne allzu viele Torchancen und nach 15 Minuten Spielzeit stand es noch 0:0. Die Fans warteten sehnsüchtig auf das erste Tor in dieser Partie. Aber den Gefallen taten die Akteure den Zuschauern in der ersten Halbzeit nicht. Die Gastgeber hatten die besseren Torchancen, obwohl die Gäste etwas mehr Ballanteile hatten.

Kurz nach der Pause gingen die Kärntner dann in Führung

In der 49. Minute brach schließlich Ivan Jakesevic den Bann und erzielte das erlösende 1:0 für die UVB Vöcklamarkt. Er verwertete eine präzise Hereingabe von der linken Seite am Fünfmeterraum flach ins Eck des Gästetores. Doch die Freude der Gastgeber währte nicht lange, denn in der 61. Minute gelang es Markus Forjan vom FC Gleisdorf 09, den Ausgleichstreffer aus dem Gewühl heraus zum 1:1 zu erzielen.

Beide Mannschaften kämpften hart um den Sieg, aber trotz einiger vielversprechender Szenen blieb es bei diesem Unentschieden. In der Schlussphase des Spiels kam es zu einigen gelben Karten und Spielerwechseln auf beiden Seiten, doch weitere Tore blieben aus. Ein Freistoß von FC Gleisdorf 09 in der 77. Minute traf nur die Latte, was natürlich Glück für die Heimmannschaft bedeutete.

In der fünften Minute der Nachspielzeit versuchte es die UVB Oberbank Vöcklamarkt mit einem Weitschuss, der knapp am Tor vorbeiging. Das war dann die letzte Möglichkeit im Spiel.

So steht es um Vöcklamarkt und Gleisdorf - so geht es weiter

Nach diesem Unentschieden bleibt die UVB Oberbank Vöcklamarkt auf der Suche nach drei Punkten, während der FC Gleisdorf 09 seine Serie von ungeschlagenen Spielen fortsetzt. Für die UVB Vöcklamarkt steht als nächstes eine wichtige Partie gegen Bad Gleichenberg an, bei der sie ihre Kräfte bündeln müssen, um Punkte zu sammeln. Der FC Gleisdorf 09 hingegen kann mit Selbstvertrauen in die kommenden Spiele gehen, nachdem sie in den letzten beiden Begegnungen überzeugende Leistungen gezeigt haben.

Die UVB Vöcklamarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für die Gastgeber gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Vöcklamarkt bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zehn. Insbesondere an vorderster Front kommt Vöcklamarkt nicht zur Entfaltung, sodass nur acht erzielte Treffer auf das Konto der UVB Vöcklamarkt gehen. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat die UVB Vöcklamarkt derzeit auf dem Konto. Für Vöcklamarkt sprangen in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte heraus.

Der FC Gleisdorf 09 holte auswärts bisher vier Zähler. Die Gäste rangieren mit 13 Zählern auf dem vierten Platz des Tableaus. Vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat Gleisdorf momentan auf dem Konto. Der FC Gleisdorf 09 blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus. Gleisdorf spielt wie Vöcklamarkt am Freitagabend gegen den ASV Allerheiligen.

Stimme zum Spiel

Thomas Böcksteiner - Trainer Gleisdorf

"Dieses Unentschieden geht in Ordnung - die Gastgeber haben mit einer engagierten Defensive gespielt und da war es schwer durchzukommen."

Vöcklamarkt: Wolfgang Schober (K) - Michael Eberl, Daniel Pointner, Lucas Purkrabek, Roland Nagy, Simon Michael Würtinger - Marco Meilinger, Denis Brozik, Marius Brandmayr - Ivan Jakesevic, Franko Knez



Ersatzspieler: Paul Krizek, Fabio Födinger, Daniel Maganic, Severin Hager, Toni Mestrovic, Mirza Krupinac



Trainer: Thomas Laganda

Gleisdorf 09: Marcel Stumberger, Jörg Wagnes, Christoph Gschiel, Felix Schlemmer, Markus Forjan, Alexander Kager, Patrick Schroll (K), Pascal Michael Zisser, Leon Wlattnig, Matej Grgic, Christian Berger



Ersatzspieler: Jakob Maximilian Karpf, Max Rauter, Burak Gül, Manuel Suppan, Fabian Lenhart



Trainer: Thomas Böcksteiner - Christoph Krasser Bericht und Fotos Florian Kober

Regionalliga Mitte: UVB Vöcklamarkt – FC Gleisdorf 09, 1:1 (0:0)

61 Markus Forjan 1:1

49 Ivan Jakesevic 1:0

