Tor aus 50 Metern: So traf Voitsbergs Maximilian Suppan zum 1:0 [Video]

Details Samstag, 09. September 2023 20:12

Der ASK Voitsberg feierte am Freitag in der Regionalliga Mitte einen klaren Sieg über die Jungen Wikinger Ried (zum Bericht). Im Mittelpunkt beim 3:0-Sieg stand Maximilian Suppan, der ein Tor der Marke Weltklasse erzielte. Er zog aus 50 Metern ab und traf zum 1:0 für die Weststeirer.

Solche Tore sieht man nicht oft - und wenn, dann nur von den Großen des Weltfußballs. Am Freitag zeigte Voitsberg-Kicker Suppan, dass man solche Hütten auch im Unterhaus zu sehen bekommt.

