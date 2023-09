Torspektakel! LASK Amateure schießen USV St. Anna mit 7:0 ab

Details Freitag, 15. September 2023 22:15

Die SPG LASK Amateure OÖ Amateure erteilten dem USV RB Weindorf St. Anna am Aigen eine Lehrstunde: 7:0 hieß es am Ende für den LASK Amateure OÖ. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der Gastgeber als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. St. Anna präsentierte sich schwach, während sich die Oberösterreicher in einen Rausch spielten.

Schnelle Führung

Die Heimischen starten blitzartig. Nach wenigen Minuten gibt es Elfer für die Oberösterreicher: Peter Michorl tritt an und trifft in der elften Minute zur Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhten die LASK Amateure OÖ den Vorsprung. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Gabriel Zirngast in der 24. Minute. Die Gäste sind hingegen völlig von der Rolle - man zeigt wenig Gegenwehr. Trotzdem ließ der USV St. Anna/A. zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung der SPG LASK Amateure OÖ Amateure.

Glasklare Sache

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild: Die LASK Amateure OÖ zeigten weiterhin keine Gnade. So schossen Rocco Vicol (60./80.) und Armin Haider (71.) drei weitere Treffer. Alexander Michlmayr besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für den SPG LASK Amateure OÖ Amat. (86.). Schlussendlich setzte der Gastgeber mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo die SPG LASK nun auf dem zehnten Platz steht. Mit 21 geschossenen Toren gehören die Linzer offensiv zur Crème de la Crème der Regionalliga Mitte.

St. Anna/A. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur vier Zähler. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen die SPG LASK Amateure OÖ Amat. – der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen bleibt weiter unten drin. Mit erst neun erzielten Toren hat der USV St. Anna/A. im Angriff Nachholbedarf.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Nächster Prüfstein für den LASK ist am Mittwoch, den 20.09.2023 (19:00 Uhr) auf gegnerischer Anlage die Union Raiffeisen Gurten. Drei Tage später (19:00 Uhr) misst sich St. Anna/A. mit der SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen.

Edgar Spath (Trainer St. Anna): "Am Ende ist das 0:7 ein verdientes Ergebnis. Es fällt mir aber schwer in Worte zu fassen, was da heute passiert ist. Zur Tagesordnung kann man jedenfalls nicht übergehen."

Regionalliga Mitte: SPG LASK Amateure OÖ Amat. – USV RB Weindorf St. Anna am Aigen, 7:0 (3:0)

86 Alexander Michlmayr 7:0

80 Rocco Vicol 6:0

71 Armin Haider 5:0

60 Rocco Vicol 4:0

24 Gabriel Zirngast 3:0

13 Husein Balic 2:0

11 Peter Michorl 1:0

Foto: LASK Linz

