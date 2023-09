Schlagabtausch zwischen SC Weiz und Union Gurten

Details Samstag, 16. September 2023 08:31

In der Begegnung SC BauerBikes Weiz gegen die Union Raiffeisen Gurten trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung, auch wenn Gurten über 90 Minuten Vorteile hatte.

Gabblicher schießt Weiz in Führung

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Lukas Gabbichler seine Weizer schon in der elften Minute - ein hoher Ball aus der eigenen Spielfeldhälfte wird in Richtung Prskalo geschlagen, Prskalo setzte sich im Kopfballduell gegen Reiter durch und verlängerte den Ball geschickt auf den in den Strafraum eilenden Gabbichler. Dieser überlistete den Torhüter mit einem gekonnten Lupfer und brachte Weiz in Führung. Die Union Gurten war in der Folge gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Gurten schlägt zurück

Erst im zweiten Durchgang schlugen die Gäste aus Gurten schlugen zurück, als Fabian Wimmleitner den Ball am 20er unter Kontrolle bringen kann. Mit dem Rücken zum Tor bewies er seine Durchsetzungskraft gegenüber zwei Verteidigern und jagte den Ball mit einem kräftigen Schuss ins rechte untere Eck des Tores. Kurz darauf gehen die Gurtener sogar in Führung, nachdem sie in der Spielfeldhälfte von Weiz den Ball eroberten. Der Ball gelangte zu Bauer, der aus rund 25 Metern Entfernung abzog. Der Schuss landete präzise im rechten oberen Eck des Tores und brachte Gurten in Front. Weiz schaffte aber noch Ausgleich, als eine Flanke von der linken Seite auf die rechte Seite des Strafraums geschlagen wurde. Der Ball wurde in den Rückraum zum 16-Meter-Raum gespielt, wo Stenzel den Ball aus rund 16 Metern Entfernung abzog. Der Schuss hätte vermutlich keine Gefahr dargestellt, wurde jedoch unglücklich abgefälscht und war für den Torwart nicht zu halten. Obwohl Wimmer noch versuchte, den Ball mit den Füßen zu erreichen, konnte er das Tor nicht verhindern. Letztlich trennten sich der SC BauerBikes Weiz und die Union Gurten Remis.

Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Gurten in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mit diesem Unentschieden verpasste die Union Raiffeisen Gurten die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den achten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Der SC Weiz stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei SPG HOGO Wels vor, zwei Tage vorher und zur selben Zeit empfängt die Union Gurten den SPG LASK Amateure OÖ Amat.

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Für uns sind das heute zwei verlorene Punkte. Wir hatten ganz klar mehr vom Spiel und auch die besseren Möglichkeiten. Leider haben wir uns nicht mit einem Auswärtssieg belohnt. Man muss aber trotzdem ganz klar sagen, dass die Leistung für die kommenden Spiele absolut positiv stimmt und wir uns einfach selbst mit einem Sieg belohnen müssen."

Regionalliga Mitte: SC BauerBikes Weiz – Union Raiffeisen Gurten, 2:2 (1:0)

64 Markus Stenzel 2:2

63 Dominic Bauer 1:2

49 Fabian Wimmleitner 1:1

11 Lukas Gabbichler 1:0

