TuS Bad Gleichenberg feiert Heimsieg gegen UVB Vöcklamarkt

Details Samstag, 16. September 2023 09:45

In der 8. Runde der Regionalliga Mitte empfing TuS Bad Gleichenberg UVB Vöcklamarkt. Die Gastgeber führten zur Pause mit 2:0. Vöcklamarkt hatte einige Chancen aber die Südoststeirer brachten den Vorsprung über die volle Spielzeit. Die Hausherren hatten insgesamt mehr Spielanteile.

Vöcklamarkt mit Chancen aber Bad Gleichenberg führt

Schon nach vier Minuten konnten die Steirer das erste Mal jubeln. Ein Eckball von Rossmann wurde zunächst von den Oberösterreichern geklärt. Der Ball flog allerdings wieder zum Hereingeber zurück und dieser versuchte es erneut. Diesmal landete das Spielgerät im Fünferraum. Philipp Stuber Hamm war per Kopf zur Stelle und netzte zum 1:0 ein. Nur wenige Minuten später waren dann die Gäste gefährlich. Ein Schuss von Franko Knez fiel in aussichtsreicher Position aber zu harmlos aus und Tormann Lang konnte den Ball fangen. Nach 23 Minuten waren wieder die Hausruckviertler gefährlich. Ein hoher Ball aus dem Rückraum fand Stürmer Toni Mestrovic, der die Abwehr überrannte und anschließend den herauskommenden Schlussmann überhob. Pech, denn die Kugel landete auf dem Tornetz. Im Gegenzug sollten die Hochleitner-Männer es nach 29 Minuten besser machen. Patrick Wiesenhofer schloss einen Konter im Strafraum erfolgreich ab und verdoppelte den Vorsprung für sein Team. So nahmen die Südoststeirer diese Führung mit in die Pause.

Heimsieg für Bad Gleichenberg

Nach Wiederbeginn waren die Steirer im Strafraum der Laganda-Elf zu Werk. Das Gestochere konnte aber von der UVB-Hintermannschaft rechtzeitig entschärft werden. Die Heimischen verwalteten danach ihren wichtigen Vorspring von zwei Treffern und ließen die Oberösterreicher vorerst nicht gefährlich werden. Bad Gleichenberg hatte die Kontrolle über und bestimmte das Geschehen. Kurz vor dem Abpfiff hatten die Gäste noch die Riesenmöglichkeit auf den Ausgleich. Nach einer Flanke setzte Marco Meilinger das Leder per Kopf neben den Kasten. Dadurch kam keine Spannung mehr auf und es blieb beim 2:0-Heimsieg für TuS Bad Gleichenberg.

Als Nächstes steht für Bad Gleichenberg eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen den ASV Allerheiligen. Die UVB Vöcklamarkt empfängt parallel den SK BMD Vorwärts Steyr.

Peter Hochleitner (Trainer Tus Bad Gleichenberg): "Es war unterm Strich ein verdienter Heimsieg da wir überwiegend spielbestimmend waren. Vöcklamarkt hatte ein paar gute Möglichkeiten aber schlussendlich holten wir zurecht die drei Punkte."

Regionalliga Mitte: Tus Bad Gleichenberg – UVB Vöcklamarkt, 2:0 (2:0)

29 Patrick Wiesenhofer 2:0

4 Philipp Stuber Hamm 1:0

