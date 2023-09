Team der Stunde! Wallern/St. Marienkirchen holt gegen Deutschlandsberg den vierten Sieg in Folge

Details Samstag, 16. September 2023 11:01

Die 8. Runde der Regionalliga Mitte hatte eine interessante Begegnung zwischen SPG Wallern/St. Marienkirchen und Deutschlandberg zu bieten. Die Hausherren, die momentan in Topform agieren, feierten am Ende mit einem 2:1 ihren vierten Sieg hintereinander. Der DSC konnte zwischenzeitlich ausgleichen. Die Haidacher-Elf legte in der zweiten Halbzeit aber noch einen drauf.

Flotte Partie

Das Spiel begann sehr temporeich und beide Mannschaften agierten sehr mutig nach vorne. Die erste große Chance fanden die Südwest-Steirer vor. Ein Kopfball von Niko Tisaj flog neben das heimische Tor (13.). Zehn Minuten später jubelten dennoch die Oberösterreicher. Nach einem weiteren Kopfball von Marko Hadzic, der ebenfalls daneben ging, übernahmen dann die Hausherren zunehmend das Kommando. In der 42. Minute missglückte ein Pass der Deutschlandsberger Hintermannschaft und Dejan Misic schickte die Kugel in den Strafraum. Dort vollendete Oliver Affenzeller mit seinem 7. Saisontor zum 1:0 für Wallern/St. Marienkirchen. Mit diesem Spielstand ging`s dann zum Pausentee.

Wallern behielt die drei Punkte daheim

Im zweiten Durchgang wiesen beide Teams ein ähnliches Auftreten wie in Hälfte eins auf. Wallern zeigte vor allem ein starkes Pressing und war sehr oft als erstes am Ball. Dadurch konnten sich die Hausherren mehr Spielanteile sichern. Nach 67 Minuten kam es dann im Gegenzug zum Ausgleich. Andreas Fuchs leitete im Strafraum ein Zuspiel weiter auf Marco Fuchshofer. Dieser hatte nur noch den Tormann vor sich und beförderte das Leder aus sehr kurzer Distanz in das Tor. Nun hatten die Gäste wieder die bessere Phase. Die Hausherren waren jedoch wie so oft in der laufenden Saison sehr kaltschnäuzig. Der eingetauschte Stephan Dieplinger avancierte im Finish zum Matchwinner. Als Joker feuerte er einen sehr satten Schuss ins kurze Eck ab und die Kugel landete im Tor (73.). In der Schlussviertelstunde probierten es die Deutschlandsberger noch einmal und warfen alles nach vorne. Die Abwehr der Hausherren war aber erfolgreich und konnte den Vorsprung verteidigen. Damit war der vierte Sieg in Folge für den Aufsteiger aus Wallern eingetütet.

Die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen stellt sich am Samstag (19:00 Uhr) beim USV RB Weindorf St. Anna am Aigen vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der DSC Wonisch Installationen den FC Gleisdorf 09.

Horst Haidacher (Trainer SPG Wallern/St. Marienkirchen): „Es war zum wiederholten Male eine reife Leistung der Mannschaft. Die Deutschlandsberger machten es uns mit dem hohen Tempo alles andere als leicht. Unsere Tore erzielten wir zu sehr wichtigen Zeitpunkten. Stephan Dieplinger konnte wieder mal von der Bank kommend einen Treffer beisteuern. Ich hätte mich auch über ein Unentschieden nicht beschweren können. Dennoch war der Sieg am Ende gegen diese starke Mannschaft nicht ganz unverdient.“

Foto: Harald Dostal

Regionalliga Mitte: SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen – DSC Wonisch Installationen, 2:1 (1:0)

73 Stephan Alfons Dieplinger 2:1

67 Marco Fuchshofer 1:1

42 Oliver Affenzeller 1:0

