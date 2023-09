Noch keine 700 Punkte – Nullnummer zwischen SV Allerheiligen und TuS Bad Gleichenberg

Details Samstag, 23. September 2023 15:33

Die neunte Runde der Regionalliga Mitte beinhaltete das steirische „Süd-Südost-Derby“ zwischen SV Allerheiligen und TuS Bad Gleichenberg. Im Vorhinein dieser Partie wurde viel über die historische 700-Punkte-Marke gesprochen, die Allerheiligen als Spitzenreiter der ewigen Tabelle schaffen hätte können. Nach 90 Minuten ging eine größtenteils ereignislose Partie mit 0:0 zu Ende.

Vorsichtiger Beginn

Die beiden Kontrahenten tasteten sich nach dem Anpfiff vorerst ab. Nach und nach bemühten sich die zwei steirischen Vereine nach vorne. Zählbares schaute aber nicht heraus. Die Defensivleistungen machten für jede Seite die Angriffsbemühungen des Gegners zunichte. Mehr als Zweikampfsituationen gab es schlussendlich im ersten Durchgang nicht zu berichten und es endete damit die erste Hälfte mit einem Spielstand von 0:0.

Mehr Szenen in Hälfte zwei

Nach dem Seitenwechsel blieb der Strafraum weiterhin die „Tabuzone.“ Die Hausherren unter Trainer Tomislav Kocijan fanden Chancen außerhalb des Strafraums vor. Die Abwehr der Gäste war aber wieder zur Stelle und verhinderte Schlimmeres. Im Gegenzug die Bad Gleichenberger dann mit den etwas besseren Chancen. Allerheiligen-Tormann Hamer erwies sich als Spielverderber und konnte parieren. Danach wurde der Ball im Strafraum zur Flipperkugel und konnte noch gerade so von der Linie gekratzt werden. Glück für die „Gallier.“ Im Finish hatten die Gäste noch Möglichkeiten durch Standardsituationen. Die gut sortierte Defensive des SV Allerheiligen verhinderte auch in der Schlussphase ein Gegentor und es blieb nach dem Abpfiff von Schiedsrichterin Lena Hirtl beim torlosen Remis. Der SV Allerheiligen überschritt damit die 700 Punkte in der ewigen Tabelle der dritthöchsten Spielklasse nicht und hält aktuell bei 698 Zählern. Es ist jedoch wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich die Südsteirer diesen Meilenstein sichern werden.

Andreas Bedianitsch (Sportl. Leiter SV Allerheiligen): „Aufgrund der Chancen geht dieses Unentschieden auf alle Fälle in Ordnung. Der letzte Pass hat in dieser Partie wohl gefehlt. Die noch ausständigen Punkte für die 700er Marke werden wir sicherlich bald holen."

Foto: DI Johann Stückler

