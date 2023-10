Petric schießt USV St. Anna/A. zum Sieg gegen TUS Bad Gleichenberg

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 01:40

Ein Tor machte den Unterschied – der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen siegte mit 1:0 gegen die Tus Bad Gleichenberg. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.





Das Stadion war mit etwa 950 begeisterten Zuschauern gut gefüllt, als der Anpfiff für das Spiel zwischen dem USV RB Weindorf St. Anna am Aigen und Tus Bad Gleichenberg ertönte. Die Erwartungen waren hoch, und die Fans freuten sich auf ein spannendes Duell.

Die erste Halbzeit des Spiels verlief torlos, aber keineswegs ereignisarm. Die Gäste aus Gleichenberg starteten stark und übten von Anfang an Druck auf die Heimmannschaft aus. Die Defensive des USV St. Anna/A. musste mehrmals in höchster Not klären, um gefährliche Angriffe der Gegner zu entschärfen. Trotzdem schaffte es Gleichenberg nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Die Heimmannschaft hingegen kam im Verlauf der ersten Halbzeit immer besser ins Spiel und drängte darauf, in Führung zu gehen. Doch die Abwehrreihen beider Teams hielten stand, und so ging es torlos in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel sollte es nicht lange dauern, bis sich das Blatt wendete. In der 74. Minute brachte Jure Petric die Fans des USV St. Anna/A. zum Jubeln, als er das erlösende 1:0 erzielte. Dieser Treffer sollte sich als entscheidend für den Ausgang des Spiels erweisen.

Die Spannung blieb bis zum Schluss erhalten. Es gab aufregende Momente, darunter einen abgefälschten Schuss, der knapp am Tor vorbeiging, eine Weltklasse-Grätsche von Andre Muhr und eine 100%ige Chance für Gleichenberg, die von Tahir Bilalic im Tor des USV St. Anna/A. pariert wurde. Die Heimmannschaft wurde im Verlauf des Spiels immer stärker und gefährlicher, während die Gäste aus Gleichenberg weiterhin alles versuchten, um den Ausgleich zu erzielen.

Am Ende behielt der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen die Oberhand und gewann das Spiel mit 1:0. Die Fans feierten den Sieg ihrer Mannschaft, die sich gegen einen hartnäckigen Gegner durchsetzen konnte.

Am Freitag muss der USV St. Anna/A. beim SK BMD Vorwärts Steyr ran, zeitgleich wird die Tus Bad Gleichenberg von der Union Raiffeisen Gurten in Empfang genommen.

Hannes Matheuschitz (Sportlicher Leiter St. Anna): "Der Sieg freut uns natürlich sehr. Die Spiele gegen Gleichenberg sind immer eng und etwas Besonderes."

Regionalliga Mitte: USV RB Weindorf St. Anna am Aigen – Tus Bad Gleichenberg, 1:0 (0:0)

75 Jure Petric 1:0

