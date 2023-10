Top-Spiel zwischen SPG Wels und Wallern/St. Marienkirchen wird zu Krimi

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 21:20

In der Begegnung SPG HOGO Wels gegen die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Führung für die Welser

Vor 1.200 Zuschauern traf Adrian Castro Mesa zum 1:0 (13.). Oliver Affenzeller nutzte die Chance für Wallern/St. Marienkirchen und beförderte in der 27. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Wallern dreht Spiel

Daniel Steinmayr war es, der in der 52. Minute das Spielgerät im Gehäuse von SPG HOGO Wels unterbrachte. In der 67. Minute erzielte Alexander Mayr das 2:2 für den Gastgeber. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. SPG HOGO Wels und die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen spielten unentschieden.

Nach elf gespielten Runden gehen bereits 25 Punkte auf das Konto von SPG HOGO Wels und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Die Offensive von SPG HOGO Wels in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Wallern/St. Marienkirchen war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 23-mal schlugen die Angreifer von SPG HOGO Wels in dieser Spielzeit zu. SPG HOGO Wels bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SPG HOGO Wels sieben Siege und drei Unentschieden auf dem Konto.

Die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Sechs Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Wallern/St. Marienkirchen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Am nächsten Freitag reist SPG HOGO Wels zum FC Gleisdorf 09, zeitgleich empfängt die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen den SC BauerBikes Weiz.

Emin Sulimani (Trainer Wels): "Ich denke, dass das Spiel ein gutes Regionalliga-Spiel war, obwohl es für uns wohl zwei verlorene Punkte sind. Wir hatten auch die guten Umschaltaktionen der Wallerner gut im Griff."

Horst Haidacher (Trainer Wallern): "Uns war klar, dass wir alles auf den Platz bringen müssen, um gegen Wels zu punkten. Leider sind wir nicht so gut ins Spiel gestartet, wie wir es uns vorgenommen hatten. Am Ende geht das Remis aber meiner Meinung nach in Ordnung."

Regionalliga Mitte: SPG HOGO Wels – SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen, 2:2 (1:1)

67 Alexander Mayr 2:2

52 Daniel Steinmayr 1:2

27 Oliver Affenzeller 1:1

13 Adrian Castro Mesa 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.