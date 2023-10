Union Gurten dreht Spiel gegen TUS Bad Gleichenberg

Details Freitag, 13. Oktober 2023 23:47

Am Freitagabend trafen Union Gurten und TUS Bad Gleichenberg in der Regionalliga Mitte aufeinander, und die Zuschauer wurden Zeugen eines packenden Fußballspiels. Tore und spannende Momente waren die Highlights dieses Duells, das die Fans von der ersten Minute an in seinen Bann zog. Letztlich konnten sich die Gurtener mit 3:1 durchsetzen.

Gleichenberg geht in Führung

Dabei begann die Begegnung mit einem schnellen Tor für TUS Bad Gleichenberg. Ein individueller Fehler in der Verteidigung von Union Gurten führte zu einem verunglückten Pass, der auf den eigenen Torwart zusteuerte. Leider verlor dieser den Pressball gegen Holzbauer, und der Ball landete im Tor, was Bad Gleichenberg in Führung brachte. Union Gurten ließ sich jedoch nicht entmutigen und zeigte eine starke Reaktion. Noch in der ersten Halbzeit gelang ihnen der Ausgleichstreffer. Ein Eckball von der rechten Seite fand Fabian Wimmleitner völlig frei, und er köpfte den Ball gekonnt ins Tor. Kurz darauf folgte ein weiteres Tor für Union Gurten, die die Führung übernahmen. Felix Wimmer schickte einen langen Abschlag und der Verteidiger von Bad Gleichenberg verschätzte sich. Wimmleitner nutzte diese Gelegenheit und erzielte ein beeindruckendes Tor mit einem Traumheber über den Torwart.

Gurten dreht auf

Union Gurten setzte noch vor der Pause seine offensive Dominanz fort und belohnte sich erneut mit einem Tor. Diesmal war es eine Ecke, die zum Erfolg führte. Wimmleitner setzte sich im Zweikampf gegen einen Gegenspieler durch und köpfte den Ball zum 3:1 ein. Das Spiel endete auch mit diesem 3:1, denn in der zweiten Halbzeit fielen keine Tore. Gleichenberg warf im zweiten Abschnitt zwar alles nach vorne, doch für Zählbares reichte es nicht.

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Wir waren heute von Anfang an druckvoll und ließen Bad Gleichenberg keinen Raum. Das Gegentor viel völlig aus dem nichts. Wir spielten aber unbeirrt weiter und waren über 90 Minuten dem Gegner überlegen. Ein völlig verdienter Sieg."

Regionalliga Mitte: Union Raiffeisen Gurten – Tus Bad Gleichenberg, 3:1 (3:1)

43 Fabian Wimmleitner 3:1

37 Fabian Wimmleitner 2:1

26 Fabian Wimmleitner 1:1

15 Moritz Holzerbauer 0:1

