Voitsberg und Deutschlandsberg teilen sich im Weststeirerderby die Punkte

Details Samstag, 14. Oktober 2023 00:05

Die 11. Runde der Regionalliga Mitte stand u.a. im Zeichen eines sehr besonderen Aufeinandertreffens in der Steiermark. Spitzenreiter ASK Voitsberg empfing zum ersten Mal die Südweststeirer aus Deutschlandsberg in der Drittklassigkeit. Das Spiel bot sehr hohes Niveau und war über weite Strecken sehr offen. Am Ende gab`s ein Remis.

Offenes Derby mit zwei Toren

800 Fans ließen sich das Premieren-Derby der Weststeiermark in Österreichs dritthöchster Wettbewerbsklasse nicht entgehen. Nach sechs Spielminuten waren die Gäste mit der ersten richtigen Tormöglichkeit im Spiel angekommen. Marco Fuchshoher scheiterte auf der linken Seite an Voitsberg-Keeper Schögl. Doch nur wenige Minuten später hatten die Gastgeber mit einem Pfostentreffer Pech. Danach gestaltete sich das Aufeinandertreffen weitgehend ausgeglichen. Ein perfekter Spielaufbau gelang vorerst auf beiden Seiten nicht. Nach 28 Minuten war die Hintermannschaft von Trainer David Preiß etwas in Unordnung geraten. So wurde Tormann Schögl im Strafraum vom eigenen Verteidiger unglücklich überhoben. DSC-Spieler Michael Wildbacher witterte dadurch seine Chance und nutzte den Fehler zur Führung der Deutschlandsberger aus. 0:1! Der Aufsteiger meldete sich jedoch nur wenige Minuten später mit einem Traumtor zurück. Philipp Zuna fasste sich aus mehr als 30 Metern ein Herz und zog ab. Die Kugel landete sehr präzise und unhaltbar im Kreuzeck zum Ausgleich. Der Tiroler Schiedsrichter schickte die Derby-Kontrahenten nach 45 Minuten in die Kabine.

Chancen auf beiden Seiten

Die zweite Halbzeit beinhaltete dann mehr Tormöglichkeiten. Schon kurz nach Wiederanpfiff hatte der Tabellenführer eine Riesenchance. Hinzu kam eine geballte Intensität an Zweikämpfen. Nach einer Kombination im Strafraum konnte das Leder von der Abwehr der Gäste noch rechtzeitig entschärft werden. Auch in der 58. Minute waren wieder die Voitsberger gefährlich. Deutschlandsberg-Schlussmann Jonas Veit erwies sich in diesem Derby als großer Rückhalt für seine Mannschaft und hielt seine Vorderleute im Spiel. Nach etwas mehr als einer Stunde ließen die Deutschlandsberger mit einer aussichtsreichen Torchance aufhorchen. Das Spielgerät avancierte im Strafraum der Heimischen zur Flipperkugel und Danis Markovic brachte den Ball im Gestocher nicht über die Linie, sondern traf nur den bereits am Boden liegenden ASK-Verteidiger. Es wurde nun zunehmende hektischer. Der Tabellenführer wollte vor eigenem Publikum den Sack zumachen. Die Deutschlandsberger taten sich im Spielaufbau hingegen schwer, richtige Mittel gegen den Tabellenführer zu finden. In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte war wieder Veit der entscheidende Faktor für den DSC. Der Tormann kratzte das Leder gerade noch so von der Linie. Nach dem den Gastgebern in den entscheidenden Offensiv-Momenten etwas das Glück fehlte, endete die Begegnung der beiden Weststeirer mit einem 1:1. Beide Mannschaften absolvierten eine intensive und temporeiche Begegnung, wobei dann das ein oder andere Mal im Abschluss das Glück fehlte. Unterm Strich geht das Unentschieden in Ordnung.

Philip Leitinger (Sportl. Leiter DSC): „Die Zuschauer haben heute ein Derby auf sehr gutem Regionalliga-Mitte-Niveau gesehen, das mit einer gerechten Punkteteilung endete. Für beide Mannschaften gab es Möglichkeiten auf den Sieg. Das war Werbung für den steirischen Fußball.“

Bester Spieler: Jonas Veit (Tormann Deutschlandsberg)

A.N.

Foto: RIPU

