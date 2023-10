Allerheiligen holt bei den WAC Amateuren den dritten Sieg in Folge

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 14:43

Das Tabellenschlusslicht WAC Amateure empfing in der 12. Runde der Regionalliga Mitte den SV Allerheiligen. Die Gäste befinden sich aktuell im Aufwind. In der Schlussphase gelang den „Galliern“ der Siegtreffer und es kam zum dritten Erfolg hintereinander.

Gäste voran

Nach 14 Minuten klingelte das erste Mal der Toralarm. Rok Sirk vollendete eine Kombination erfolgreich zum 0:1. Der weitere Spielverlauf war dann eng auf Augenhöhe geprägt. Die Wolfsberger brauchten dringend Punkte, wodurch sie dementsprechend aggressiv auftreten mussten. Am Spielstand endete sich nach 45 Minuten aber nichts mehr und es blieb beim knappen Vorsprung für die Kocijan-Elf.

Allerheiligen siegt in der Schlussphase

Dem Wiederbeginn folgte vorerst ein ähnliches Bild wie im vorangegangenen Durchgang. Nach etwas mehr als einer gespielten Stunde konnte Tobias Gruber im WAC-Dress ausgleichen. Jetzt hatten die Lavanttaler etwas mehr Spielanteile und agierten mutig nach vorne. Die Allerheiligen-Defensive ließ aber nichts Zwingendes anbrennen. So blieb es bis zur Endphase des Spiels umkämpft. In der 88. Minute schlugen die Südsteirer dann aber entscheidend zu. Marvin Hernaus erlöste mit seinem fünften Saisontreffer den SV Allerheiligen mit dem Siegtreffer. Der Jubel unter den Gästen war freilich sehr groß und die Steirer fuhren den dritten Sieg in Serie ein.

Die WAC Amateure treten am kommenden Freitag beim DSC Wonisch Installationen an, Allerheiligen empfängt am selben Tag den ASK Klagenfurt.

Foto: Johann Stückler

Regionalliga Mitte: RZ Pellets WAC Amateure – ASV Allerheiligen, 1:2 (0:1)

88 Marvin Hernaus 1:2

61 Tobias Gruber 1:1

14 Rok Sirk 0:1

