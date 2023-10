Prokop rettet Vorwärts Steyr einen Punkt gegen Union Gurten

Details Samstag, 21. Oktober 2023 21:23

Die Union Raiffeisen Gurten ist nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Vorwärts Steyr hinausgekommen. Der SK BMD Vorwärts Steyr zog sich gegen die Union Gurten achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.





Keine Treffer

Der Beginn des Spiels war geprägt von intensiven Zweikämpfen im Mittelfeld und nur wenigen Chancen im Strafraum. In der 17. Minute bot sich der Steyrer Mannschaft die erste vielversprechende Gelegenheit, als Staudinger den Ball knapp am Tor vorbeisetzte. In der 32. Minute flog ein Freistoß von Zirnitzer knapp über das Gehäuse des Torwarts Hüttner. In der 38. Minute konnte Hüttner einen Kopfball, der nach einem langen Einwurf kam, gerade noch über die Latte lenken. Ansonsten zeichneten sich die Abwehrreihen beider Teams aus, und so stand es zur Halbzeit 0:0.

Führung und Ausgleich

Der Beginn der zweiten Hälfte sah ein ähnliches Bild: Beide Teams neutralisierten einander, und es gab nur wenige gefährliche Torszenen. Dann, in der 54. Minute, fiel überraschend das 1:0 für Gurten durch Burghuber. Die Gäste-Mannschaft kämpfte nach dem Rückstand und suchte nach dem Ausgleich, doch klare Gelegenheiten blieben Mangelware. Erst in der 86. Minute wurden die Bemühungen belohnt, als Lukas Prokop den verdienten Ausgleichstreffer erzielte, wobei sein Schuss abgefälscht wurde.

Während Gurten am kommenden Freitag ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg empfängt, bekommt es der SK Vorwärts Steyr am selben Tag mit SPG HOGO Wels zu tun.

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Das war heute eine gerechte Punkteteilung. Es gab wenig Torchancen bzw. Torraumszenen. Die beiden Mannschaften neutralisierten sich über 90 Minuten gegenseitig darum geht das Unentschieden für beide in Ordnung."

Regionalliga Mitte: Union Raiffeisen Gurten – SK BMD Vorwärts Steyr, 1:1 (0:0)

87 Lukas Prokop 1:1

54 Thomas Burghuber 1:0

Foto: Vorwärts Steyr

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.