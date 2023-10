Am Weg zum Herbstmeistertitel? ASK Voitsberg schießt USV St. Anna/A. ab

Details Samstag, 21. Oktober 2023 22:04

Am Samstagabend trafen der USV RB Weindorf St. Anna am Aigen und der ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg aufeinander. Rund 300 Besucher waren ins Stadion gekommen, um die Begegnung zu verfolgen. Letztlich war es eine klare Angelegenheit. Die Weststeirer feierten einen Kantersieg. Damit steht Voitsberg zwei Runden vor Ende der Hinrunde auf dem ersten Platz und hat es in den verbleibenden beiden Partie selbst in der Hand, sich den Herbstmeistertitel zu holen.

Schnelle Führung

Die erste Halbzeit begann mit einem schnellen Tor, als Philipp Zuna für ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg in der 3. Minute das 1:0 erzielte. Er befördert den Ball unhaltbar ins linke Eck. St. Anna kämpfte sich jedoch zurück und erzielte in der 27. Minute den Ausgleich. Luka Maric gelang ein überraschendes Tor und brachte die Gastgeber wieder ins Spiel. Das Spiel wurde ausgeglichener, aber Fehler und Unstimmigkeiten in der Verteidigung ermöglichten ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, erneut zu punkten. Philipp Zuna nutzte in der 35. Minute eine Chance und brachte sein Team erneut in Führung.

Die Gäste spielten einen eiskalten Konter in der 38. Minute und Stefan Sulzer erhöhte auf 3:1. Kurz darauf, in der 42. Minute, wurde St. Anna vom Angriff der Voitsberger komplett überrannt, und Stefan Sulzer erzielte sein zweites Tor. So ging es mit einem Pausenstand von 4:1 in die Halbzeitpause.

Klare Sache

In der zweiten Halbzeit dominierten die Gäste weiterhin das Spiel. In der 73. Minute nutzte Reality Arase Asemota schließlich einen weiteren Tormannfehler und erhöhte auf 5:1. Kurz vor Schluss erzielte Philipp Scheucher in der 93. Minute das sechste Tor für Voitsberg.

Das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen 6:1-Sieg für ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, was ihnen die Tabellenführung sicherte. Die Gäste nutzten die Fehler der Gastgeber eiskalt aus und führten somit verdient. Trotz eines tapferen Kampfes von St. Anna hatten sie dem souveränen Angriffsspiel von Voitsberg wenig entgegenzusetzen.

David Preiss (Trainer Voitsberg): "Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg. Es ist nicht selbstverständlich, in St Anna zu gewinnen. Jetzt geht der Fokus voll auf die 2 letzten Spiele im Herbst."

