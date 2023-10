Vöcklamarkt stoppt mit Heimsieg die Serie von Allerheiligen

Details Freitag, 27. Oktober 2023 21:46

UVB Vöcklamarkt bekam es daheim mit dem formstarken SV Allerheiligen zu tun. Mit vier Siegen am Stück reisten die Südsteirer in der 14. Runde der Regionalliga Mitte ins Hausruckviertel. Mit jeweils einem Tor in jeder Spielhälfte gelang Vöcklamarkt nach 90 Minuten ein Heimsieg.

Vöcklamarkt führt nach zehn Minuten

Nach gerade einmal zehn gespielten Minuten konnten die Hausherren das erste Mal jubeln. Ein hoher Ball rechts von der Mittellinie fand den freigelaufenen Daniel Maganic. Dieser veredelte das Zuspiel mit einem scharfen Schuss ins Kreuzeck zum 1:0. Die Laganda-Elf hatte danach das Geschehen klar im Griff und ließ auch in der Defensive nichts zu. Die Oberösterreicher erspielten sich noch die ein oder andere Chance auf den zweiten Treffer. Es blieb zur Halbzeit dann beim 1:0.

Heimsieg fixiert

Im zweiten Abschnitt erwischten die Hausruckviertler wieder einen günstigen Zeitpunkt zum Torerfolg. Maganic diesmal als Vorbereiter von links und Marius Brandmayr beförderte die Kugel aus wenigen Metern zum 2:0 über die Linie. Der SV Allerheiligen kam erst nach gut einer Stunde zur ersten richtigen Torchance. Ein Freistoß verfehlte das Ziel. Vöcklamarkt zeigte nun eine solide Leitung in der Abwehr und gleichzeitig auch nach vorne weiter. Die Gäste aus der Südsteiermark konnten dagegen kein Rezept finden und konnten – trotz Bemühungen – nie richtig gefährlich werden. Damit stand es nach 90 Minuten 2:0 und die „Gallier“ beendeten seit längerer Zeit wieder ein Spiel ohne Punkte.

Omer Tarabic (Sport. Leiter Vöcklamarkt): „Der Sieg ist absolut verdient. Die Mannschaft ließ bis auf einen Freistoß gar nichts zu. Nach dem Führungstreffer in der ersten Halbzeit, sind wir auch in den zweiten Abschnitt mit einem frühen Treffer perfekt gestartet. Großes Lob an die Mannschaft!"

Foto: Alois Huemer

