SC Weiz gelingt Befreiungsschlag gegen TUS Bad Gleichenberg

Ein spannendes Fußballspiel zwischen dem SC BauerBikes Weiz und Tus Bad Gleichenberg endete mit einem 4:2 für die Gäste. Damit gewinnen die Weizer erstmals nach drei Runden wieder. Der Sieg ist also sehr wichtig im Abstiegskampf. Gleichenbergs Durststrecke hingegen dauert an. Aus den vergangenen fünf Spielen konnten die Gleichenberger nur zwei Punkte holen.

Weiz schockt Gleichenberg

Die erste Halbzeit begann mit großem Engagement auf beiden Seiten. Das erste Tor erzielten dann aber die Weizer. Bereits in der 9. Minute konnte der SC Weiz den ersten Treffer erzielen, als Lukas Gabbichler nach einem Eckball das Tor traf. Das Team von Trainer Jörg Schirgi baute seine Führung weiter aus, und in der 17. Minute erzielte Thomas Fink ein weiteres Tor - der Ball kullert ins Tor. Wer hätte sich das gedacht? Lukas Gabbichler erhöhte in der 22. Minute den Vorsprung dann auch noch auf 3:0 für den SC Weiz. Er zieht von links zur Mitte und zieht auf das kurze Eck ab - der Ball passt. Damit führen die Weizer nach nicht einmal einer halben Stunde mit 3:0 und legten den Grundstein für drei Punkte.

In der Folge kommen auch die Gleichenberger besser ins Spiel, scheitern aber aus guten Positionen. Weiz spielt in dieser Phase auf Konter, die erste Halbzeit endete mit einem klaren Vorsprung für das Gästeteam.

Gleichenberg verkürzt

In der zweiten Halbzeit zeigte Tus Bad Gleichenberg eine kämpferische Leistung und kam zurück in das Spiel. In der 52. Minute erzielte Nico Zürngast einen Treffer, um den Rückstand zu verkürzen. Geht noch etwas für die Gastgeber? Nein, denn kurz darauf machen die Gäste das 4:1. Tus Bad Gleichenberg kämpfte aber weiter und erzielte in der 88. Minute durch Sandro Schleich ein Tor für seine Gleichenberger - das ist es dann aber trotzdem gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab.

Fotos: RIPU Sportfotos

