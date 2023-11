Doppelschlag bringt WAC Amateuren drei Punkte bei Union Gurten

Details Freitag, 03. November 2023 21:51

Mit 0:2 verlor die Union Raiffeisen Gurten am vergangenen Freitag zu Hause gegen die RZ Pellets WAC Amateure. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich den WAC Amateuren beugen mussten.

Keine Tore

In der ersten Halbzeit gibt es für das Publikum keine Tore zu sehen. Allerdings hätte sich das Spiel durchaus das eine oder andere Tor verdient. Gurten ist optisch stärker, kann aus dem Übergewicht im Mittelfeld aber nichts machen. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

WAC legt vor

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Wolfsbergern, die hier eine Chance auf Zählbares wittern. Und dann ist es passiert. Die Gäste gingen durch Michael Brugger in der 58. Minute in Führung. Ein hoher ungefährlicher Ball in den Gurten-16er, der Tormann kann den Ball nicht sichern und der fällt genau dem Stürmer vor die Füße und dieser schiebt ins leere Tor ein. Nur wenige Augenblicke später ist der Doppelschlag perfekt. Das 2:0 der Gäste stellte Maximilian Scharfetter sicher (62.). Wieder ein eigentlich einfacher Ball zu klären, der aber von den Gurtenern unterschätzt wird, der Stürmer läuft alleine auf das Tor zu und schiebt trocken an Vidas vorbei ins Glück. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Gurtener müssen jetzt riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Es bleibt aber dabei. Die 0:2-Heimniederlage der Union Gurten war Realität, als der Unparteiische Erwin Komornyik die Partie letztendlich abpfiff.

Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt die Heimmannschaft den sechsten Platz in der Tabelle ein. Gurten verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich die Union Raiffeisen Gurten weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Die RZ Pellets WAC Amateure müssen sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch diesen Erfolg verließen die WAC Amateure den letzten Tabellenrang. Die WAC A. bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten. Die ansteigende Form der RZ Pellets WAC Amateure zeigt sich an drei Spielen ohne Niederlage in Folge und dem Verlassen der Abstiegsplätze.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 03.03.2024 empfängt die Union Gurten dann im nächsten Spiel ASK Klagenfurt, während die WAC Amateure am gleichen Tag bei SPG HOGO Wels antreten.

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "Heute fehlen mir ein wenig die Worte. Das Ergebnis spiegelt in keinster Weise den Spielverlauf wieder. Wir hatten fünf Top-Chancen und machen wieder kein Tor. Durch zwei Eigenfehler macht der WAC zwei Tore. Ansonsten hatten wir das Spiel immer unter Kontrolle. Leider zieht sich das über diese Halbsaison wie ein roter Faden durch, wir verschenken zu einfach die Punkte."

Regionalliga Mitte: Union Raiffeisen Gurten – RZ Pellets WAC Amateure, 0:2 (0:0)

62 Maximilian Scharfetter 0:2

58 Michael Brugger 0:1

