Vom Aufsteiger zum Herbstmeister: ASK Voitsberg ringt SPG Wels nieder

Freitag, 03. November 2023

Es war angerichtet am Freitagabend in Wels. Es stand das Spitzenspiel um den Herbstmeistertitel an. SPG Wels traf auf den ASK Voitsberg. Letztlich gingen die drei Punkte aufs Konto der Weststeirer, die das Spiel in den letzten zehn Minuten drehen konnte. Die Gäste setzten sich mit einem 3:2 gegen SPG HOGO Wels durch. Damit dürfen die Preiss-Mannen über den Herbstmeistertitel jubeln - und das sensationell als Aufsteiger.

Intensiver Start

Das Spiel begann intensiv, mit SPG HOGO Wels in der Anfangsphase im Ballbesitz. Die Gastgeber zeigten sich zweikampfstark und hatten einige gute Ballgewinne im Mittelfeld. In der 6. Minute sahen die Fans jedoch das erste Tor des Spiels, als Stefan Sulzer für ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg traf. SPG HOGO Wels kämpfte sich ins Spiel und erhielt in der 10. Minute einen Freistoß, der jedoch keine Gefahr für die Gäste darstellte. In der 16. Minute versuchte sich ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg aus spitzem Winkel, doch der Torhüter der Gastgeber konnte klären. Der Spielverlauf war von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld und vereinzelten Fouls geprägt.

In der 22. Minute erhielt Elias Jandrisevits von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg eine Gelbe Karte für ein Foul. Kurz darauf hatte SPG HOGO Wels die Gelegenheit aus einem Freistoß, doch der Torwart von Voitsberg konnte den Ball abwehren. In der 35. Minute erzielte Roko Mislov schließlich den Ausgleichstreffer für Wels. Doch ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg ließ sich nicht unterkriegen und kämpfte weiter.

Verrücktes Spiel

Die zweite Halbzeit des Spiels zwischen SPG HOGO Wels und ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg begann nach einer kurzen Pause mit einem Unentschieden von 1:1. Beide Mannschaften waren entschlossen, die Oberhand zu gewinnen und den Herbstmeistertitel in der Regionalliga Mitte zu sichern.

Die ersten Minuten der zweiten Halbzeit waren von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt, und es gab nur wenige klare Torchancen. Die Gastgeber, SPG HOGO Wels, versuchten, den Druck auf die Gäste aufrechtzuerhalten und den Führungstreffer zu erzielen. In der 58. Minute erfolgten Wechsel auf beiden Seiten, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen und neue Impulse zu setzen. Das Spiel blieb hart umkämpft, und es gab viele Fouls und Unterbrechungen.

In der 65. Minute gelang Wels der erneute Führungstreffer, als Simon Gasperlmair aus der Distanz traf. Dies erhöhte den Druck auf ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, der nun aufholen musste. Die Gäste werfen alles nach vorne. In der 82. Minute zeigte der Kapitän von ASK Voitsberg, Luka Caculovic, seine Klasse, als er den Ausgleichstreffer erzielte. Ein Freistoß wurde auf die zweite Stange geschlagen, von wo aus Philipp Zuna den Ball in den Rückraum köpfte und Caculovic den Ball aus kurzer Distanz per Halbvolley ins Tor schoss. Dies war ein wichtiger Ausgleichstreffer für Voitsberg.

In der 90. Minute, in der Nachspielzeit, gelang Caculovic dann sogar die Führung für die Weststeirer. Dieses Tor sollte ihnen den Herbstmeistertitel in der Regionalliga Mitte sichern. Die Gäste verteidigten geschickt und hielten den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Nach 15 gespielten Runden gehen bereits 29 Punkte auf das Konto von SPG HOGO Wels und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Die Heimmannschaft weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, fünf Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Vom Glück verfolgt war SPG HOGO Wels in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg 35 Zähler zu Buche. ASK Voitsberg präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 43 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Voitsberg. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 03.03.2024 empfängt SPG HOGO Wels dann im nächsten Spiel die RZ Pellets WAC Amateure, während ASK Voitsberg zwei Tage zuvor beim SC BauerBikes Weiz antritt.

David Preiss (Trainer Voitsberg): "Ein extrem intensives Spiel. Man hat gesehen wieso Wels ganz vorne dabei ist. Wir haben heute als Team, als verschworener Haufen mit Willenskraft und Qualität dieses Spiel auch mit Chancenplus für uns, für uns entschieden. Es macht unheimlich Spaß mit dieser Truppe und in diesem Verein zu arbeiten. An dieser Stelle ein großes Danke auch an alle in unserem Verein, die sonst keine Erwähnung finden und das Projekt Voitsberg zu etwas sehr besonderem machen. Jetzt geht's in die wohlverdiente Pause."

Regionalliga Mitte: SPG HOGO Wels – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 2:3 (1:1)

89 Luka Caculovic 2:3

81 Luka Caculovic 2:2

64 Simon Gasperlmair 2:1

34 Roko Mislov 1:1

3 Stefan Sulzer 0:1

