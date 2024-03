SPG Wels und DSC teilen sich in offenem Schlagabtausch die Punkte

Details Freitag, 29. März 2024 21:57

Die 20. Runde der Regionalliga Mitte startete am heutigen Karfreitag für den Deutschlandsberger SC bei der SPG HOGO Wels. Für beide Teams ein richtungsweisendes Duell – warten die Deutschlandsberger bereits seit vier Spielen auf einen Sieg. Zudem verließ Coach Meier Anfang der Woche das sinkende Schiff. Auch die SPG kommt im Frühjahr nicht wirklich in die Gänge und verliert zunehmend den Abstand auf Spitzenreiter-Verfolger Wallern. Für beide Mannschaften wären demnach die drei Punkte sehr wichtig! Schlussendlich konnte aber kein Team die drei Punkte mitnehmen – 1:1!

Nullnummer zur Pause

Die erste Halbzeit startet recht flott, doch Torchancen bleiben uns anfangs noch verwehrt. DSC-Angreifer Fuchshuber, welcher in der Vorwoche gegen Gurten übrigens den Ausgleich in der Nachspielzeit markierte, kommt zur ersten Chance der Partie, doch setzt das Leder knapp über die Latte. Danach flacht das Spiel etwas ab. Wels kommt zwar zur ein oder anderen Schussmöglichkeit – richtig gefährlich wird es aber nicht. Einzig ein Flachschuss aus gut 20 Metern von Valentin Akrap wird in Minute 32 von Keeper Veit zur Ecke pariert. Die Angelegenheit plätschert anschließend in die Pause mit einem Spielstand von 0:0.

Offener Schlagabtausch im zweiten Durchgang

Gleich in der 47. Minute gehen die Hausherren in Front. Ein Kopfball von Gabric wird von der DSC-Defensive nicht ideal verteidigt, weshalb Valentin Akrap aus kurzer Distanz einschieben kann und auf 1:0 für die Welser stellen kann. Lange hielt die Führung aber nicht, denn nach einer Ecke durften die knapp 500 Zuschauer in der Huber Arena ein Traumtor der Marke „Tor des Jahres“ bewundern. Christian Degen bedient Jure Grubelnik mit einer Ecke knapp 22 Meter vor dem Tor, der sich nicht lumpen lässt und voll draufhält. Sein Volley schlägt unhaltbar im Kreuzeck ein – was für ein Treffer! Die Welser drücken aber gleich wieder auf die neuerliche Führung, doch ein Kopfball von Josip Gabric streift nur die Latte. In weiterer Folge entwickelt sich ein rassiges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, mit den besseren für die Messestädter. Kurz vor Beginn der Schlussphase brach Jubel im Sektor der Steirer aus. Christian Degen bugsiert die Kugel aus dem Fünfer ins lange Eck zum vermeintlichen 1:2, doch die Fahne vom Assistenten ging postwendend aufgrund einer Abseitsstellung hoch. Die Schlussphase war dann ziemlich hektisch – beide Mannschaften wollten und brauchten den Sieg. Es sollte aber nicht sein, und so trennt sich die SPG Wels mit dem Deutschlandsberger SC ein 1:1-Unentschieden.

SPG HOGO Wels stellt sich kommende Woche am Samstag (19:00 Uhr) beim USV RB Weindorf St. Anna am Aigen vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der DSC Wonisch Installationen den SC BauerBikes Weiz.

Stimme zum Spiel

Harun Sulimani (Sportlicher Leiter, SPG HOGO Wels): "Es war ein schwieriges Spiel! Sie sind defensiv gut gestanden und wollten Umschaltmomente. Wir waren aber vor allem in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft. Zweite Halbzeit haben wir dann gleich das 1:0 erzielt aber im Gegenzug durch ein Traumtor den Ausgleich erhalten. Anschließend war es ein offener Schlagabtausch, wobei wir die klareren Chancen gehabt haben. Im Großen und Ganzen war es vor allem für die Zuschauer eine lässige Partie, auch wenn wir uns über 90 Minuten wohl den Sieg verdient hätten – mit dem 1:1 können wir aber genauso leben."

Aufstellungen:

WSC Hertha: Indir Duna - Hector Galiano Luna (K), Vojtech Mares, Malaine Camara, Josip Gabric - Erol Zümrüt, Belmin Cirkic, Marco Kadlec - Valentin Akrap, Michael Oberwinkler, Jonas Schwaighofer



Ersatzspieler: Belmin Jenciragic, Alexander Mayr, Luca Tischler, Miroslav Cirkovic, Patrick Plojer, Hannes Huber



Trainer: Emin Sulimani

DSC Wonisch Installationen: Jonas Veit - Claudio Lipp (K), Daniel Schroll, Daniel Lukas Saurer, Andreas Fuchs, Jakob Mesaric - Christian Degen, Jure Grubelnik, Danis Markovic, Bajram Syla - Marco Fuchshofer



Ersatzspieler: Leonid Tafolli, Marko Hadzic, Kenan Cormehic, Michael Capretti, Nico Weinberger, Michael Wildbacher



Trainer: Stefan Dengg

Regionalliga Mitte: SPG HOGO Wels – DSC Wonisch Installationen, 1:1 (0:0)

49 Jure Grubelnik 1:1

47 Valentin Akrap 1:0

Foto: Harald Dostal

F.H.