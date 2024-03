Sechste Niederlage in Folge - UVB-Negativserie hält auch gegen LASK Amateure an

Details Freitag, 29. März 2024 22:39

Wichtiges Spiel für die UVB Vöcklamarkt in der 20. Runde der Regionalliga Mitte bei den LASK Amateuren OÖ. Es wird immer ungemütlicher für die Hausruckviertler, welche nach der neuerlichen Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den SC Weiz der Abstiegszone bereits sehr nahe gekommen sind. Der LASK wartet nun auch bereits seit drei Spielen wieder auf einen Sieg. Schlussendlich setzten sich die Athletiker in Pasching klar mit 3:0 durch und verschlimmern die Lage bei der UVB erneut.

Keine Tore in der ersten Hälfte

Die erste Halbzeit war im Großen und Ganzen recht ausgeglichen mit leichten spielerischen Vorteilen für den LASK. Die Athletiker probierten es oftmals mit Schüssen aus der Distanz – vor das Tor kamen die Linzer aber nur selten. Einzig Vöcklamarkt hatte nach etwas mehr als einer halben Stunde durch Franko Knez eine 100%-Chance auf den Führungstreffer. Der UVB-Stürmer war bereits am Keeper vorbei, die Linzer konnten aber auf der Linie noch retten. Ansonsten passierte nichts Nennenswertes mehr, weshalb es mit diesem Zwischenstand in die Kabinen ging.

LASK dreht im zweiten Durchgang auf

Die Linzer kamen gleich gut aus der Kabine und erhielten nach einem individuellen Fehler der Gäste bereits in Minute 52 einen Elfmeter zugesprochen. Kapitän Sebastian Wimmer übernahm die Verantwortung und brachte die Athletiker in Führung. In weiterer Folge der Begegnung kontrollierte der LASK klar das Spiel und hätte bereits früher alles entscheiden müssen. In der Schlussphase warfen die Gäste natürlich nochmal alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen. Leo Vielgut beendete mit einem Traumtor aus knapp 20 Metern ins lange Eck in der 90. Minute die Träume der Hausruckviertler mit dem ersten Punktgewinn seit fünf Spielen. Es kam aber noch dicker, denn Peter Michorl setzte nach einem Umschaltmoment in der Nachspielzeit den endgültigen Schlusspunkt von 3:0.

Damit hat Vöcklamarkt bereits einen Vier-Punkte-Rückstand auf die davor liegenden Deutschlandsberger. Die jungen Linzer treten am kommenden Freitag beim ASV Allerheiligen an, die UVB Vöcklamarkt empfängt am selben Tag die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen.

Stimmen zum Spiel

Luka Pavlovic (Trainer, LASK Amateure): "Von der ersten Minute an war es ein sehr dominanter Auftritt der Mannschaft. Besonders in den ersten 30 Minuten haben wir das Spiel kontrolliert und drei bzw. vier große Chancen gehabt, welche wir nicht ausgenutzt haben. Die letzten 15 Minuten in der ersten Halbzeit waren dann sehr ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit hatte Vöcklamarkt eigentlich nur mehr eine Chance – ansonsten haben wir das Spiel vollkommen kontrolliert und viele Chancen gehabt. Das Ergebnis hätte zwar viel höher sein können, doch das 3:0 nehmen wir gerne mit. Ein absolut verdienter Sieg!"

Omer Tarabic (Sportlicher Leiter, UVB Vöcklamarkt): "Die erste Halbzeit war eigentlich relativ ausgeglichen, wobei wir sogar fast die größere Chance hatten. Dann hat der LASK das 1:0 gemacht und die Partie souverän heruntergespielt. Sie haben es nach dem 1:0 richtig gut gemacht, viele Chancen gehabt und hätten das Spiel eigentlich viel früher entscheiden können. Wir müssen jetzt schauen, dass wir uns sammeln und das Wochenende gut vorübergehen lassen. Kommende Woche im nächsten Derby ist Wallern fällig!"

Aufstellungen:

LASK: Lukas Jungwirth - Jordan Philipsky, Moritz Würdinger, Robert Martic - Eduard Josef Haas, Sebastian Wimmer (K), Marco Schabauer, Peter Michorl, Rocco Vicol, Jakob Wanker - Armin Haider



Ersatzspieler: Clemens Steinbauer, Sebastian Leitner, Leo Vielgut, Julian Sams, Yanis Eisschill, Philipp Haberl



Trainer: MA Luka Pavlovic

Vöcklamarkt: Wolfgang Schober (K) - Michael Eberl, Lucas Purkrabek, Moritz Gaugger, Simon Michael Würtinger - Marco Meilinger, Fabio Födinger, Denis Brozik, Daniel Maganic, Umberto Gruber - Franko Knez



Ersatzspieler: Paul Krizek, Marius Brandmayr, Edison Imeri, Severin Hager, Roland Nagy, Teo Jukic



Trainer: Bernhard Kletzl

Regionalliga Mitte: SPG LASK Amateure OÖ Amat. – UVB Oberbank Vöcklamarkt, 3:0 (0:0)

92 Peter Michorl 3:0

87 Leo Vielgut 2:0

52 Sebastian Wimmer 1:0

Foto: Harald Dostal

F.H.