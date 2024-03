Wallern/St. Marienkirchen nach Heimsieg über ASK Klagenfurt zurück auf der Siegerstraße

Details Freitag, 29. März 2024 23:36

In der 20. Runde der Regionalliga Mitte kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen und dem ASK Klagenfurt. Nach zuletzt einer Niederlage und zwei Unentschieden würden die Oberösterreicher gerne wieder einmal einen Sieg bejubeln. Klagenfurt hingegen schwebt aktuell auf einer Welle des Erfolgs – nach zuletzt drei Siegen am Stück. Der Favorit aus dem Trattnachtal behielt diesmal aber die Nase vorne und beendete die Serie der Gäste mit einem knappen 2:1-Sieg.

Klare Sache in der ersten Halbzeit

Die Hausherren starteten gleich sehr tonangebend in das Spiel hinein und fanden auch einige Möglichkeiten vor. Auch der Führungstreffer ließ in weiterer Folge nicht lange auf sich warten. Nach 21 Minuten gingen die Hausherren erwartungsgemäß in Front. Phlipp Mitter spielte einen tollen Pass in die Tiefe auf Oliver Affenzeller, welcher anschließend Keeper Nössler im ASK-Tor nicht zum letzten Mal an diesem Abend überwinden konnte. Die Hausherren blieben weiter am Drücker und hatten einige Minuten vor dem Seitenwechsel eine gute Chance durch Felix Huspek per Kopf, den Torhüter Nössler aber parieren konnte. Den perfekten Zeitpunkt für das 2:0 erwischten die Hausherren wenige Sekunden vor der Pause. Phlipp Huspek zirkelte eine Flanke perfekt auf die Stirn von Oliver Affenzeller, welcher sich zum Doppeltorschützen krönen dürfte.

Wallern bringt den Sieg über die Zeit

Es schien bereits aussichtslos für die Kärntner, denn Wallern erwischte auch in der zweiten Hälfte einen sehr guten Start. Plötzlich dürften die Gäste aber jubeln und sich im Spiel zurückmelden. Mersei Dieu Nsandi tankte sich auf dem Flügel durch und brachte von der Grundlinie einen idealen "Stanglpass" für den eingelaufenen Matic Ahacic, der aus kurzer Distanz den Anschlusstreffer für den Underdog markierte. In weiterer Folge der Begegnung übernahm der ASK etwas mehr die Spielkontrolle, fand aber kaum gefährliche Torchancen vor. Wallern agierte auf das Oberwasser der Kärntner mit defensiverer Marschroute und setzte offensiv auf Konteraktionen.

Schlussendlich brachten die Hausherren den knappen Vorsprung aber kämpferisch ins Ziel und dürfen nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Serie endlich wieder voll anschreiben. Der ASK Klagenfurt konnte die Siegesserie zwar nicht ausbauen, zeigte aber erneut eine sehr ansehnliche Leistung auf die man im Kampf um den Klassenerhalt definitiv aufbauen kann. In der Tabelle hält Wallern weiterhin Rang zwei inne und setzt sich dadurch von der SPG Wels auf bereits vier Punkte ab. Klagenfurt fällt aufgrund der Ergebnisse auf den Nebenschauplätzen auf den elften Rang zurück, wahrt aber auf die direkte Abstiegszone weiterhin einen Polster von vier Punkten. Die SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen tritt am Freitag, den 05.04.2024, um 19:00 Uhr, bei der UVB Oberbank Vöcklamarkt an. Zwei Tage später (11:00 Uhr) empfängt ASK Klagenfurt den FC Gleisdorf 09.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SV Wallern): "Man hat definitiv gemerkt, dass es eine gute Mannschaft ist und sie zuletzt zu Recht drei Mal gewonnen haben. Ich denke aber, dass wir im Endeffekt besser und cleverer waren und die Tore einfach zum richtigen Zeitpunkt gemacht haben. In der ersten Halbzeit waren wir tonangebend mit den besseren Chancen, wobei es auch gewisse Konteraktionen der Klagenfurter gegeben hat. Wir sind eigentlich auch gut in die zweite Halbzeit gekommen, haben aber nach dem Anschlusstreffer die Oberhand verloren. Es waren aber keine zwingenden Chancen von ihnen dabei. Von uns gab es auch noch ein paar Gelegenheiten - in Summe war es ein verdienter Sieg. Ich bin aber wieder sehr stolz auf die Mannschaft, dass wir die drei Punkte durch die harte Arbeit am Schluss über die Zeit gebracht haben."

Aufstellungen:

Wallern: Daniel Zach, Erwin Softic, Philipp Huspek, Dejan Misic, Denny Schmid, Daniel Steinmayr, Oliver Affenzeller, Felix Huspek, Philipp Mitter (K), Lukas Schindler, Edin Botic



Ersatzspieler: Andreas Horwath, Mateo Kvesa, Stephan Alfons Dieplinger, Maximilian Straif, Julian Peherstorfer



Trainer: Horst Haidacher

ASK Klagenfurt: Bernhard Walter Nössler, Mateo Grubor (K), Bohdan Romaniuk, Denis Sinanovic, Melvin Osmic, Devad Selman, Mersei Dieu Nsandi, Matic Ahacic, Val Zaletel Cernos, Chris-Stephan Dierke, Kiril Hristov Ristoskov



Ersatzspieler: Theo Fodjo Lali, Dominik Filipovic, Jakob Frauwallner, Edwin Cajic, Sergej Lazic



Trainer: Mag. Dietmar Thuller

Regionalliga Mitte: SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen – ASK Klagenfurt, 2:1 (2:0)

61 Matic Ahacic 2:1

44 Oliver Affenzeller 2:0

21 Oliver Affenzeller 1:0

Foto: Harald Dostal

F.H.