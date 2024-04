Rot in der 1. Minute! Bad Gleichenberg gewinnt Kellerduell bei WAC Amateuren

Details Samstag, 06. April 2024 21:54

In der 21. Runde stand der absolute Abstiegskracher der Regionalliga Mitte an. Schlusslicht WAC Amateure empfing den Vorletzten Bad Gleichenberg. Vor der Partie betrug der Vorsprung auf die Nichtabstiegsplätze sechs Punkte. Schlussendlich eroberten die Steirer Big-Points im Lavanttal und feiern nach 12 Spielen ohne Sieg wieder einen vollen Erfolg in der Liga.

Wahnsinn in der Anfangsphase

Nach nur wenigen Sekunden war der Aufschrei gleich riesengroß. Philipp Wendler attackierte WAC-Keeper Skubl, welchem der Ball leicht verspringt und beim Rettungsversuch nur den Gleichenberg-Stürmer trifft. Schiedsrichter Basic zögert keine Sekunde und schickt den Torhüter nach nur einer Minute Spielzeit unter die Dusche. Den folgenden Strafstoß verwandelte der gefoulte Philipp Wendler selbst und stellte früh auf 0:1 für die Gäste. Der WAC ärgerte sich gedanklich noch über die Rote Karte und fing sich nach sieben Minuten gleich das 0:2. Diesmal ging es flott über die rechte Seite. Den Pass in die Mitte konnte Torschütze Philipp Wendler perfekt zum am Strafraumrand positionierten Damjan Poposki ablegen, welcher platziert ins Eck einnetzte. Früher Genickschlag für die Lavanttaler – zwei Treffer plus Unterzahl. Da bräuchte es fast ein Wunder. Nach einer halben Stunde musste auch WAC-Trainer Rnic auf die Tribüne. Nach Unstimmigkeiten mit dem Schiedsrichter schickte ihn Referee Basic sofort weg von der Coachingzone. Die Gleichenberger hatten in dieser Phase auch noch die große Möglichkeit auf die endgültige Vorentscheidung – ein Schuss der Steirer streifte aber nur den Pfosten. Mit diesem Spielstand ging es für beide Mannschaften anschließend auch in die Kabinen.

„Kellerkick“ im zweiten Abschnitt

Geschuldet der hohen Temperatur und der Ausgangslage kam im zweiten Spielabschnitt nicht mehr viel. Bad Gleichenberg versuchte die Führung über die Zeit zu bringen und setzte daher eher auf die Defensive. Der WAC war bemüht, hatte aber irgendwie keine Durchschlagskraft. Immer wieder Fehlpässe im Aufbauspiel oder es scheiterte der letzte Pass. Die Gleichenberger hatten im zweiten Abschnitt nochmal einen Lattenpendler – recht viel gab es von den Steirern offensiv aber nicht zu sehen. Der WAC spielte sich einige Halbchancen heraus und hatte kurz vor Schluss noch eine große Karic-Möglichkeit auf den Anschlusstreffer. Diese ging aber knapp vorbei.

Somit holt sich Bad Gleichenberg ganz wichtige drei Punkte im Abstiegskampf und liegt nun nur mehr drei Zähler hinter einem Nichtabstiegsplatz. Der WAC verliert natürlich nun ein wenig Boden auf die Mitstreiter, ist aber mit sechs Punkten Rückstand noch nicht völlig weg vom Fenster. Der WAC dürfte mit der Schiedsrichterleistung überhaupt nicht zufrieden gewesen sein und hat auch am Spielbericht nicht unterschrieben. Man darf gespannt sein, was sich in der Causa noch tut.

Nächste Woche wartet auf die Gleichenberger mit dem ASK Klagenfurt ein weiteres richtungsweisendes Duell. Der WAC muss auswärts zur heimstarken Vorwärts Steyr.

Stimme zum Spiel

Peter Hochleitner (Trainer Bad Gleichenberg): "Nach 12 Runden endlich der erste Sieg – auswärts überhaupt der Erste! Wir hatten mehr vom Spiel, doch es war schlussendlich ein typisches Kellerduell. Unser Vorteil war natürlich die frühe 2:0-Führung und die Überzahl. Auch die Hitze trug zum Spielverlauf bei – viele Ballverluste und Fehlpässe waren die Folge. Im zweiten Durchgang probierte der WAC zwar mehr, doch wirklich Zählbares ist nicht herausgekommen." Der Gleichenberg-Coach zu den Unstimmigkeiten zwischen WAC und Schiedsrichter: "Sie waren nicht ganz so diszipliniert und sind in verbaler Form recht gegen den Schiedsrichter gegangen – der griff aber rigoros durch (Anm. z.B. Rote Karte gegen den WAC-Trainer). Es sind ein wenig die Gemüter hochgegangen, aber wir haben uns da eher rausgehalten."

Aufstellungen

WAC: David Franz Skubl, Marcel Fritzer, Kenan Muharemovic, Maximilian Scharfetter (K), Michael Leon Schweiger, Pascal Müller, Erik Kojzek, Michael Morgenstern, Lukas Puff, Michael Novak, Daniel Goriupp



Ersatzspieler: Elias Müller, Lorent Ademi, Florent Hajdini, Armin Karic, Marco Modritsch, Emanuel Ofori Agyemang



Trainer: Nemanja Rnic

Bad Gleichenberg: Alen Buzeti - Paul Sarac, Gregor Zelko, Philipp Stuber Hamm - Marcel Treitler, Damjan Poposki, Moritz Holzerbauer, Leon Sres, Patrick Wiesenhofer - Philipp Wendler (K), Sandro Schleich



Ersatzspieler: Rudolf Lang, Jonas Gmeindl, Jure Perger, Maximilian Kohlfürst, Marc Geigl, Raphael Wien



Trainer: MMag. Peter Stefan Hochleitner Regionalliga Mitte: WAC Amateure – Tus Bad Gleichenberg, 0:2 (0:2) 7

Damjan Poposki 0:2

2

Philipp Wendler 0:1 Foto: RIPU-Sportfotos F.H.