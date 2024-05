Kreuzer-Doppelpack bringt Union Gurten drei Punkte gegen FC Gleisdorf 09

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:25

In einer spannungsreichen Partie der 26. Runde der Regionalliga Mitte konnte sich Union Gurten auswärts mit einem 2:0 gegen den FC Gleisdorf 09 durchsetzen. Die entscheidenden Momente kamen durch die Tore von Jakob Kreuzer, die den Gästen wichtige drei Punkte sicherten.

Anpfiff zu einem strategischen Match

Das Spiel begann mit hohem Einsatz von beiden Teams. Union Gurten zeigte bereits in der achten Minute ihre Absichten, als sie ihre erste ernsthafte Chance des Spiels hatten. Der Keeper der Gleisdorfer, Jakob Maximilian Karpf, musste sich strecken, um das frühe 0:1 zu verhindern. Dennoch gestaltete sich die erste Hälfte größtenteils als ein taktisches Geplänkel ohne viele Höhepunkte, bis zur letzten Minute vor der Halbzeitpause. Jakob Kreuzer brach den Bann und brachte die Gäste mit einem präzisen Abschluss nach einem Eckball in Führung. Dieses Tor kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte sich als psychologisch wichtiger Moment heraus.

Gleisdorf drängt, Gurten kontert

Die zweite Hälfte begann mit einem energischeren FC Gleisdorf 09, der alles daransetzte, den Ausgleich zu erzielen. Die wohl beste Chance zum 1:1 kam in der 61. Minute, als ein starker Schuss eines Gleisdorfer Spielers nur die Innenstange traf. Trotz weiterer Bemühungen und guter Spielzüge konnten die Hausherren ihre Chancen nicht verwerten. Union Gurten hingegen blieb geduldig und gefährlich bei Kontern.

In der 79. Minute dann die Entscheidung: Nach einem Freistoß für Union Gurten traf der Ball zunächst die Latte, doch Jakob Kreuzer reagierte am schnellsten und verwandelte den Nachschuss zum 0:2. Dieses Tor, sein zweites an diesem Abend, zog den Hausherren endgültig den Zahn und sorgte für Ernüchterung unter den Gleisdorfer Fans.

Trotz eines starken Endspurts und einigen Wechseln auf beiden Seiten, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen, änderte sich am Ergebnis nichts mehr. Die Partie endete mit einem 0:2-Sieg für Union Gurten.

So verpasste der FC Gleisdorf 09 es erneut, in einem Heimspiel zu punkten und hat damit in den letzten drei Heimspielen wichtige Siege unnötig hergegeben. Union Gurten hingegen festigte mit diesem Auswärtssieg ihre Position in der Liga und nahm wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze mit.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Dietrich (Sportlicher Leiter Gurten): "In der ersten Halbzeit waren wir klar spielbestimmend. Das Tor kurz vor der Pause fiel natürlich zu einem perfekten Zeitpunkt. Nach der Halbzeit kamen die Gleisdorfer gefährlicher aus der Kabine und wir taten uns zu Anfang schwer. Bei einem Stangentreffer hatten wir auch das nötige Glück. Mitte der zweiten Halbzeit bekamen wir das Spieler wieder besser in den Griff und nach dem 2:0 ließen wir nichts mehr anbrennen."

Aufstellungen:

Gleisdorf 09: Jakob Maximilian Karpf - Manuel Suppan (K), Patrick Schroll, Pascal Michael Zisser, Leon Wlattnig - Felix Schlemmer, Markus Forjan, Alexander Kager, Matej Grgic, Fabian Lenhart - Christian Berger



Ersatzspieler: Marcel Volinz, Daniel Klicnik, Michael Loder, Burak Gül, Matthias Roitner, Leon Pliso



Trainer: Christoph Krasser

Union Raiffeisen Gurten: Felix Rudolf Wimmer - Stephan Murauer, Simon Schnaitter (K), Sebastian Zirnitzer - Tobias Schott, Dominic Bauer, Felix Sickinger, Jakob Kreuzer, Rene Wirth, Jakob Horner - Fabian Wimmleitner



Ersatzspieler: Maj Pavli, Thomas Reiter, Lukas Schlosser, Thomas Burghuber, Tine Pori, Felix Ratzinger



Trainer: Peter Madritsch

Regionalliga Mitte: Gleisdorf : Gurten - 0:2 (0:1)

79 Jakob Kreuzer 0:2

45 Jakob Kreuzer 0:1