SPG Wels verpasst Heimsieg gegen Gleisdorf

Das Duell zwischen der SPG Wels und dem FC Gleisdorf präsentierte uns die 27. Runde in der Regionalliga Mitte. Für die Hausherren aus der Messestadt geht es in der Schlussphase der Saison noch um den Vizemeistertitel. Nach einer Aufholjagd und guten Leistungen in den letzten Runden ist dieser Platz auch nicht außer Reichweite. Gleisdorf mischt aktuell im Tabellenmittelfeld mit und ist auch noch, um die ÖFB-Cup-Tickets ein Mitstreiter, liegt allerdings schon etwas im Hintertreffen. Heute trennten sich die beiden Teams mit 0:0 - da hätten sich beide Mannschaften wohl ein anderes Resulatat erwünscht.

Wels bringt Kugel nicht im Kasten unter

Das Spiel begann unmittelbar mit hoher Intensität. Schon in der 10. Minute jubelten die Herthaner kurz, als Roko Mislov den Ball im Netz der Gleisdorfer versenkte, jedoch wurde das Tor wegen einer Abseitsposition nicht gegeben. Die Hausherren machten weiter Druck und erspielten sich einige Möglichkeiten. Zu einem Tor führten die Chancen allerdings nicht. Die beste Aktion im Spiel hatte kurz vor der Pause Marco Kadlec. Sein Schuss wurde aber von der Linie gerade noch geklärt. Im Gegenzug hatten die Gleisdorfer bei einem Eckball die Möglichkeit auf den überraschenden Führungstreffer. Keeper Duna bei den Messestädtern konnte sich aber zweimal auszeichnen.

Es bleibt bei der Nullnummer

In der zweiten Halbzeit flachte die Dominanz der Hausherren etwas ab und Gleisdorf fand auch vereinzelt gute Möglichkeiten vor. Die gefährlichere Mannschaft war aber trotzdem die SPG Wels. Mit Anbruch der Schlussviertelstunde rettete der Querbalken die Gäste. Aber auch Gleisdorf hatte in der Schlussphase einen Alutreffer. Ein Abschluss von Forjan prallte aber gegen die Außenstange. Somit blieb es beim torlosen 0:0-Remis in Wels.

Das Programm in der kommenden Woche ist für beide Mannschaften recht interessant. Wels darf zum letzten Mal die Auswärtsreise nach Bad Gleichenberg antreten. Gleisdorf trifft im Derby auf den SC Weiz. In der Tabelle ist die SPG Wels weiter voll dabei im Duell mit Gurten um die Vizemeisterschaft. Gleisdorf hinkt im Kampf um die ÖFB-Cup-Tickets nun etwas hinterher.

Stimme zum Spiel

Emin Sulimani (Trainer SPG Wels): "Natürlich sind wir enttäuscht, weil wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Es ist einfach bitter, wenn du gegen den LASK und Gleisdorf Chancen für fünf bis sechs Spiele hast und in beiden Partien kein Tor erzielst. Nichtsdestotrotz hat auch Gleisdorf gut dagegen gehalten - auch wenn unsere Mannschaft aufgrund von Doppelbelastung und Verletzungen etwas dezimiert war. Trotzdem hätten wir sowohl am Dienstag, als auch heute gegen Gleisdorf gewinnen müssen.

