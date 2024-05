Fink-Hattrick: SC Weiz demontiert Wallern/St. Marienkirchen

Details Freitag, 17. Mai 2024 23:59

In der 27. Runde der Regionalliga Mitte war der SV Wallern zu Gast beim SC Weiz. Die Hausherren sind, wie so viele Vereine aktuell, im engen Tabellenmittelfeld beheimatet und fighten sich mit den anderen Steirer-Teams um die ÖFB-Cup-Startplätze. Wallern rangiert nach den zwei Niederlagen in den Spitzenspielen gegen Gurten und Wels auf Rang vier. Auch in Weiz gab es für die Haidacher-Elf nichts zu holen und wurde schlussendlich mit 4:0 abgefertigt.

Thomas Fink hat heute einen besonders guten Tag erwischt und traf drei Mal ins Schwarze

Starker Auftakt der Weizer

Der SC Weiz startete energisch ins Spiel und übernahm sofort die Initiative. Dieser Druck zahlte sich bereits in der 13. Minute aus, als Jan Niklas Ostermann die Gastgeber mit einem präzisen Flachschuss von der Strafraumgrenze in Führung brachte. Dieses frühe Tor gab den Weizern weiteren Schwung, und sie dominierten den Großteil der ersten Halbzeit. In der 32. Minute konnte Thomas Fink nach einem ausgezeichneten Stanglpass die Führung zum 2:0 ausbauen, was den Heimfans einen zusätzlichen Grund zum Jubeln gab. Wallern hatte zwar vereinzelte Möglichkeiten – wirklich Gefahr strahlten die Gäste aber nicht aus.

Fink brilliert mit einem Hattrick

Wallern nahm sich in der Pause natürlich viel vor – nach nur wenigen Sekunden war aber wieder alles Geschichte. Thomas Fink schnürte kurz nach Wiederbeginn abermals nach einem Stangler den Doppelpack. Weiz blieb drauf und erhöhte zehn Minuten später auf 4:0. Erneut ein Angriff über die Seite und den Stanglpass kann Thomas Fink zum dritten Mal verwerten. Der Mann des Spiels ist damit wohl klar! Nach dem vierten Treffer schaltete Weiz natürlich etwas zurück. Wallern wurde anschließend aber auch nicht zwingend gefährlich. So blieb es beim klaren 4:0 für die Hausherren.

Für Wallern ist diese Pleite nach den Spitzenspiel-Niederlagen der nächste Rückschlag. Weiz hingegen ist aktuell völlig on fire und kassierte in den letzten neun Spielen nur eine Niederlage. Nächste Woche wartet für die Gäste das Derby in Gleisdorf. Wallern empfängt die LASK Amateure.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SV Wallern): "Die Niederlage ist in dieser Höhe auch verdient. Sie waren überlegen, giftiger und auch spielerisch besser. Wir haben heute einiges vermissen lassen. Es waren zwar Phasen dabei, wo wir es nicht schlecht gemacht haben, aber wir wussten auch, dass Weiz eine sehr kompakte Mannschaft ist und gut umschaltet. Es darf zudem keine Ausrede sein, dass wir einige verletzte und gesperrte Spieler hatten.

Aufstellungen

Weiz: Enrico Temmel - Luca Christian Puster, Nils Bastian Ostermann, Noah Oke Eyawo - Jan Niklas Ostermann, Peter Kozissnik, Markus Stenzel, Thomas Fink, Philipp Schellnegger (K) - Raffael Mohr, Lukas Gabbichler



Ersatzspieler: Kilian Reiter, Tobias Strahlhofer, Danijel Prskalo, Roman Hasenhütl, Patrick Durlacher, Lukas Strobl



Trainer: Alois Hödl

Wallern: Kevin Radulovic, Philipp Huspek, Alexander Dallhammer, Daniel Steinmayr, Mateo Kvesa, Oliver Affenzeller, Felix Huspek, Philipp Mitter, Stephan Alfons Dieplinger, Lukas Schindler, Michael Schildberger (K)



Ersatzspieler: Daniel Zach, Salmin Makalic, Denny Schmid, Maximilian Straif, Elias Zaki, Julian Peherstorfer



Trainer: Horst Haidacher

Regionalliga Mitte: Weiz : Wallern/St. Marienkirchen - 4:0 (2:0)

55 Thomas Fink 4:0

46 Thomas Fink 3:0

31 Thomas Fink 2:0

13 Jan Niklas Ostermann 1:0

Foto: RIPU

F.H.