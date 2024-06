SPG Wels siegt im OÖ-Derby gegen Vorwärts Steyr

Details Freitag, 31. Mai 2024 23:06

OÖ-Derby am 28. Spieltag der Regionalliga Mitte. Die SPG Wels empfing den SK Vorwärts Steyr. Bei der Mannschaft aus Steyr läuft es im Frühjahr weiterhin nicht nach Plan. Aus den letzten neun Spielen wurde nur ein Sieg gefeiert, und das war das 4:3 beim Tabellenschlusslicht aus Allerheiligen. Die SPG Wels hängt in den letzten Partien auch etwas durch und musste sich zuletzt in Bad Gleichenberg in einem Torspektakel mit 4:3 geschlagen geben. Bei regnerischen Verhältnissen setzte sich die SPG Wels schlussendlich aber souverän mit 2:0 durch und feierte einen verdienten Derbysieg.

Kapitän Roko Mislov durfte bei seinem 100. Pflichtspiel für die Welser sich auch in die Torschützenliste eintragen

Wels besser im Spiel

Die Partie startet gleich mit einer guten Aktion der Welser, denn nur nach drei Minuten hat Valentin Akrap nach guter Vorarbeit die große Chance auf den Führungstreffer, doch er vergibt frei vor dem Kasten. Danach tasteten sich beide Mannschaften erstmals etwas ab. In Minute 23 klingelte es aber dann auch gleich einmal – bei seinem 100. Spiel für die Welser nutzte Roko Mislov die Gelegenheit und stellte via Innenstange auf 1:0. Nach einer tollen Kombination über die rechte Seite bugsierte Kapitän Mislov den Stanglpass aus kurzer Distanz ins Netz. Die Ausgleichschance von Milan Ziric konnte nach gut einer halben Stunde aber noch geblockt werden. Vorwärts Steyr hatte zwar noch vereinzelte Umschaltsituationen, doch im Endeffekt wurde es nicht zwingend gefährlich. Somit ging es mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren in die Halbzeit.

Akrap bringt die Entscheidung

Nur zehn Minuten nach Wiederanpfiff war es Stürmer Valentin Akrap, der für die Welser das 2:0 erzielte. Aus der Drehung im Sechzehner setzte der großgewachsene Angreifer die Kugel ins lange Eck. Danach schaltete Wels natürlich ein paar Gänge zurück und überließ den Gästen aus Steyr etwas die Spielkontrolle. Chancen waren zwar da, doch die konnten nicht genutzt werden. Collazo und Prokop ließen zwei gute Möglichkeiten für die Steyrer wenige Minuten nach dem zweiten Wels-Treffer liegen. Die Entscheidung verpasste Valentin Akrap, als er nach einem Konter aber an Keeper Hüttner scheiterte. Nach der gelb-/roten Karte von Gentian Latifi in der Schlussphase waren die Gäste auch noch in Überzahl. Paul Staudinger ließ in der Nachspielzeit noch zwei gute Chancen auf den Anschlusstreffer liegen – somit gewinnt Wels das Derby gegen Vorwärts Steyry souverän mit 2:0.

Nächste Woche kommt es für Wels zum Kracher um die Vizemeisterschaft beim Meister aus Voitsberg. Vorwärts Steyr tritt zuhause gegen den SC Weiz an.

Stimme zum Spiel

Emin Sulimani (Trainer SPG Wels): "Tut gut nach den drei Partien zuletzt, die wir auch auf alle Fälle gewinnen hätten müssen. Heute war es über weite Strecken auch verdient und wir haben uns nach dem 2:0 bewusst auch etwas zurückgezogen. Steyr hatte dann zwar die ein oder andere Chance, aber in Summe war es ein verdienter Heimsieg. In der ersten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft. In den letzten zehn Minuten hatten sie noch zwei Umschaltsituationen, wo wir zum Glück nicht den Ausgleich kassiert haben, denn eigentlich hätten wir vorher schon unsere Führung ausbauen müssen. In der zweiten Halbzeit war das Spiel dann etwas ausgeglichener und wir haben es mit dem 2:0 auf unsere Seite gelenkt und uns zurückgezogen. Bis auf ein bis zwei Situationen haben wir es auch gut wegverteidigt.

Aufstellungen

WSC Hertha: Indir Duna - Hector Galiano Luna, Philipp Birglehner - Alexander Mayr, Luca Tischler, Simon Gasperlmair, Roko Mislov (K), Miroslav Cirkovic, Hannes Huber - Valentin Akrap, Jonas Schwaighofer



Ersatzspieler: Belmin Jenciragic, Erol Zümrüt, Belmin Cirkic, Stefan Holzinger, Michael Oberwinkler, Gentian Latifi



Trainer: Emin Sulimani

SK Vorwärts Steyr: Valerian Harald Hüttner - Lukas Prokop, Stefan Goldnagl (K), Aleksandar Maric, Milan Ziric, Michael Martic - Martin Coello Carrera, Meriton Kabashaj, Alvaro Suarez Collazo, Bojan Lukic - Oliver Filip



Ersatzspieler: Michael Fauland, Hazar Eminazari, Max Richter, Paul Staudinger, Daniel Bilic, Amir Pasic



Trainer: Markus Eitl

Regionalliga Mitte: SPG HOGO Wels : Vorwärts Steyr - 2:0 (1:0)

55 Valentin Akrap 2:0

23 Roko Mislov 1:0

Foto: Harald Dostal

F.H.