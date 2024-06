Deutschlandsberg bezwingt ASK Klagenfurt klar

Details Freitag, 31. Mai 2024 23:50

In der 29. Runde der Regionalliga Mitte traf der Deutschlandsberger SC auf den ASK Klagenfurt. Während es für den DSC um so gut wie nichts mehr ging, ist der ASK Klagenfurt weiterhin mittendrin im Abstiegskampf. In den letzten Wochen sah es für die Kärntner zwar nicht so schlecht aus mit dem sportlichen Klassenerhalt – durch die heutigen Ergebnisse aber wäre man aktuell sogar Absteiger. In Deutschlandsberg gab es für die Thuller-Elf trotz einer ordentlichen Leistung nichts zu holen.

ASK mit mehr Chancen – DSC führt

Nach nur sieben Minuten hatten die Gäste aus Kärnten gleich die erste gute Gelegenheit, aber Sinanovic scheiterte alleine vor Keeper Veit im Kasten der Hausherren. Quasi im Gegenangriff fiel dann der Führungstreffer der Deutschlandsberger. Fuchshofer spielte einen präzisen Pass auf den vom Innenverteidiger zum Stürmer umfunktionierten Kenan Cormehic, welcher aus kurzer Distanz sicher verwertete. In weiterer Folge war die Anfangsphase recht ausgeglichen, doch nach 25 Minuten waren es erneut die Hausherren, die jubeln durften. Wie beim 1:0 das gleiche Spiel nochmal. Fuchshofer mit dem genauen Pass zu Cormehic, der erneut vor Keeper Nössler cool blieb und einschieben konnte. Anschließend übernahm der ASK Klagenfurt das Zepter und fand nach etwas mehr als einer halben Stunde die Chance auf den Anschlusstreffer vor, doch Nsandi setzte die Kugel knapp vorbei. Wenig später sollte der ASK aber dann wirklich treffen. Einen Freistoß aus 20 Metern setzte Anej Kmetic perfekt über die Mauer und rein ins Vergnügen. Mit einem knappen Zwischenstand von 2:1 ging es dann vorerst mal in die Kabinen.

Deutschlandsberg drückt dem Spiel den Stempel auf

Nach der Halbzeitpause kamen die Deutschlandsberger mit viel Schwung aus der Kabine. Bereits in der 51. Minute stellte Marco Fuchshofer den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und erhöhte auf 3:1. Wieder waren die beiden Männer des Spiels am Tor beteiligt. Den Schuss von Kenan Cormehic konnte Keeper Nössler nur nach vorne parieren – den Nachschuss setzte Marco Fuchshofer gekonnt ins Netz. Damit war der Widerstand von ASK Klagenfurt weitgehend gebrochen. Die Steirer schalteten anschließend natürlich einige Gänge zurück und überließen den Gästen das Spiel. Der ASK fand einige Chancen vor – scheiterte aber oftmals an sich selbst. So wie beim Elfmeter eine gute Vierstunde vor Schluss, der aber verschossen wurde. Die endgültige Entscheidung erzielte Andreas Fuchs, der nach einer Syla-Vorarbeit perfekt einnetzen kann.

Der DSC liegt nach diesem Sieg weiterhin am achten Platz. Der ASK Klagenfurt fällt drei Ränge zurück und wäre nun wieder ein Absteiger. Am letzten Spieltag trifft der DSC auf die ebenso abstiegsgefährdeten Vöcklamärkter. Der ASK Klagenfurt empfängt den USV St. Anna.

Stimme zum Spiel

Willi Ogris (Co-Trainer und Teammanager, ASK Klagenfurt): "Das Ergebnis klingt zwar recht hoch, doch der Spielverlauf war eigentlich ganz anders. In der ersten Hälfte waren wir zwar zwischenzeitlich 2:0 hinten, hatten aber Torchancen en masse. Die Chancenauswertung war heute wirklich einfach schlecht – wir hatten gefühlt 15 hunderprozentige Torchancen. Die Tore haben wir meist aus individuellen Fehlern erhalten, die du in der Regionalliga normal nicht bekommen solltest. Am Schluss haben wir natürlich nochmal alles nach vorne geworfen und noch das 4:1 kassiert. In der Tabelle schaut es nun natürlich nicht gut aus. Wir haben eine wirklich gute Rückrunde gespielt und waren immer entfernt vom Strich. Nun bist du eine Runde vor Schluss wieder mittendrin."

Zur Entscheidung, ob man in der Regionalliga bleibt oder nicht:

Willi Ogris: "Die Vorstandssitzung fand diese Woche statt und der Spielbetrieb ist gesichert. Es wird nun aber erst nach der Saison in einer weiteren Vorstandssitzung entschieden, in welcher Liga wir weitermachen würden."

Aufstellungen

DSC Wonisch Installationen: Jonas Veit - Marko Hadzic, Claudio Lipp (K), Michael Capretti, Andreas Fuchs - Christian Degen, Nico Weinberger, Danis Markovic, Bajram Syla - Kenan Cormehic, Marco Fuchshofer



Ersatzspieler: Bernd Pauritsch, Ali Jan Noorzai, Thomas Kiegerl, Dean Slisko, Philip Leitinger



Trainer: Stefan Dengg

ASK Klagenfurt: Bernhard Walter Nössler, Mateo Grubor (K), Bohdan Romaniuk, Denis Sinanovic, Melvin Osmic, Kyrylo Romaniuk, Anej Kmetic, Mersei Dieu Nsandi, Matic Ahacic, Val Zaletel Cernos, Kiril Hristov Ristoskov



Ersatzspieler: Theo Fodjo Lali, Devad Selman, Edwin Cajic, Nico Otti, Chris-Stephan Dierke, Sergej Lazic



Trainer: Mag. Dietmar Thuller

Regionalliga Mitte: Deutschlandsberg : ASK Klagenfurt - 4:1 (2:1)

86 Andreas Fuchs 4:1

51 Marco Fuchshofer 3:1

34 Anej Kmetic 2:1

21 Kenan Cormehic 2:0

8 Kenan Cormehic 1:0

Foto: Gerhard Neumayer

F.H.