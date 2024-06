Junge Wikinger Ried holen wichtigen Sieg bei Wallern/St. Marienkirchen

Details Samstag, 01. Juni 2024 00:33

In der 29. Runde der Regionalliga Mitte stand für die Jungen Wikinger ein extrem wichtiges Auswärtsspiel bei der SPG SV Wallern/St. Marienkirchen am Programm. Nach der 8:0-Blamage in der Vorwoche bei den LASK Amateuren wollte sich Wallern für dieses Spiel revanchieren. Ried erreichte im Kellerduell gegen Vöcklamarkt nach 2:0-Rückstand noch ein 2:2-Remis. Ein Sieg war für die Zweitvertretung der SV Ried fast Pflicht, um im Abstiegskampf nicht in Hintertreffen zu geraten. Der knappe 1:0-Erfolg über Wallern war schlussendlich unglaublich wichtig, denn auch auf den anderen Schauplätzen spielte kaum etwas für die Wikinger.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann pünktlich und in den ersten 25 Minuten zeigte sich eine ausgeglichene Partie, die sich hauptsächlich im Mittelfeld abspielte. Beide Mannschaften kämpften um die Kontrolle, doch klare Torchancen blieben aus. Ein chancentechnisch leichtes Übergewicht hatten die Gäste aus Ried. Ein Treffer war den knapp 450 Zuschauern in Wallern aber nicht vergönnt – so blieb es nach 45 Minuten beim 0:0.

Führungstreffer für die Gäste und vergebliche Ausgleichsbemühungen

Auch die zweite Halbzeit begann für die Wikinger eigentlich recht ordentlich. Chancen waren vorhanden, doch der Treffer fehlte noch. Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 57. Minute. Eine Flanke von Philip Weissenbacher findet am zweiten Pfosten Roman Steinmann, der per Kopf ablegt für Daniel Wimmer. Aus kurzer Distanz vollendet der Kapitän den Treffer für die Jungen Wikinger. Damit lagen die Gäste erstmals in Führung und das Spiel bekam eine neue Wendung. Nach der Führung warf natürlich Wallern alles nach vorne, um nicht das fünfte Spiel im Gang zu verlieren. Die Hausherren kamen zu vielen Standardsituationen, brachten aber die Kugel einfach nicht im Kasten unter. Die Wikinger fanden Umschaltmomente vor, spielten diese aber nicht sauber zu Ende. Schlussendlich bezwingen die Jungen Wikinger nach fast 100 Minuten Spielzeit den SV Wallern und holen drei wichtige Punkte im Abstiegskampf, der noch lange nicht entschieden ist.

In der Tabelle rutschen die Rieder nun drei Plätze nach oben, sind aber noch lange nicht gesichert. Kommende Woche müssen beim Fixabsteiger aus Allerheiligen drei Punkte her, um den Klassenerhalt zu schaffen. Wallern trifft auf den abstiegsgefährdeten FC Gleisdorf.

Stimme zum Spiel

Julian Baumgartner (Trainer Junge Wikinger Ried): "Es war eine sehr schwierige Partie, aber am Ende ist es ein enorm wichtiger Sieg. Super Leistung von jedem einzelnen Spieler, und da meine ich nicht nur die heutigen Kaderspieler, sondern auch alle, die unter der Woche alles gegeben haben, es aber knapp nicht in den Kader geschafft haben. Das war richtig cool, wie wir uns gegenseitig gepusht haben. In der ersten Hälfte waren wir sehr dominant und hatten einiges an Ballbesitz. Zwei richtig gute Chancen haben wir aber leider ausgelassen. In der zweiten Halbzeit ging es ähnlich weiter und wir haben dann zum Glück das 1:0 gemacht. Das Spiel war dann lange auf 'Schnitt', doch wir haben die vielen Standardsituationen am Schluss super wegverteidigt und den Sieg über die sehr lange Nachspielzeit drübergebracht.“

Aufstellungen

Wallern: Daniel Zach, Medi Sulimani, Philipp Huspek, Alexander Dallhammer, Denny Schmid, Lorenz Mayrhuber, Daniel Steinmayr, Philipp Mitter, Lukas Schindler, Julian Peherstorfer, Michael Schildberger (K)



Ersatzspieler: Lorenz Stadler, Salmin Makalic, Gabriel Litzlbauer, Stephan Alfons Dieplinger, Elias Zaki, Tobias Hochreiter



Trainer: Dominik Weinberger , BEd

Junge Wikinger Ried: Dominik Stöger, Nico Wiesinger, Dominik Velecky, Ben-Travis Wörndl, Daniel Wimmer (K), Roman Steinmann, Sebastian Kapsamer, Fabian Rossdorfer, Mateo Zetic, Philip Weissenbacher, Alexander Mankowski



Ersatzspieler: Christian Lapsin, Emil Purkovic, Loiange Delphin Ondoa Belinga, Luka Lukic, Niklas Sickinger, Fabian Lechner



Trainer: Julian Baumgartner

Regionalliga Mitte: Wallern/St. Marienkirchen : Junge Wikinger Ried - 0:1 (0:0)

57 Daniel Wimmer 0:1

Foto: Reinhard Schröckelsberger

F.H.